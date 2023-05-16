今年的世界衛生大會（WHA）21日將在日內瓦舉行，台灣迄今沒有接獲邀請函，已經連續7年不得其門而入。不過，衛福部長薛瑞元仍將率團前往日內瓦舉行宣傳活動。蔡政府不斷抗中的結果，使台灣的國際參與空間一再被限縮，但官方卻藉推動參與WHA，從中獲取政治利益。

今年繼美國國務卿布林肯公開聲明、德國國會通過決議，呼籲恢復台灣以觀察員身分參與WHA後，歐洲聯盟也表態支持，但蔡政府仍無法敲開大門。

爭取參與WHA，民進黨在政治上其實另有所圖。首先是藉此凸顯中國大陸的打壓，博取民眾對民進黨政府的同情，並藉以掩飾內政上的無能，轉移民眾關注的焦點。

馬英九執政期間，兩岸基於九二共識的互信，終使台灣連續8年獲邀參與WHA。但在蔡英文獲選總統後，否認九二共識，以致兩岸互信蕩然無存，WHA的大門再度對台灣關上。被北京視為「倚美謀獨」的蔡總統，明知在未獲得大陸的同意下，台灣不可能獲邀參加WHA，卻仍然每年積極動員爭取與會，形成年年都要固定上演的戲碼，只可惜，民眾對這議題的關心愈來愈淡，蔡政府想藉這招爭取民心，邊際效益愈來愈低了。

2009至2016年，台灣以「Chinese Taipei」的名義參加WHA，但在野的民進黨並不滿意，反而指責馬總統自我矮化。由此看來，民進黨真正在意的，並不是台灣能否參加WHA，而是能否在國際間達成「一中一台」的政治目的。

事實上，只要兩岸達成共識，世界衛生組織（WHO）的會員國並不反對台灣參加WHA，但民進黨政府拒絕與大陸協商，而是一味動員邦交國及美、日、歐等國家發聲支持台灣參與。其實蔡政府不走北京這條捷徑，目的還是想以台灣名義參與WHA，以在國際間造成「一中一台」的既成事實。如此就更難取得北京的支持了。

但即使爭取參與WHA不成，民進黨政府也可以藉機大肆批評中共的強力打壓，再次挑起台灣人民仇中反中的情緒。尤其今年是大選年，民進黨不會輕易放棄反中牌。

世界衛生組織原本不處理政治議題，但是台灣參與WHA涉及具有高度政治意涵的兩岸關係，民進黨政府不願循政治途徑去尋求解方，以致年年叩關失敗，民進黨藉此獲取了政治利益，卻犧牲了台灣人民的健康福祉，這也算是一種高明的外交騙術。

（作者為前駐海地大使）