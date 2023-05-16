民眾在「公共政策網路參與平台」上提出「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」提議，已跨越5千人附議門檻，政府須在6月底前給予回應。未來如果施行能否讓企業獲得較高營收、勞工健康改善及離職率下降的雙贏局面？

歐盟國家包括冰島、英國相繼試驗「周休三日」，以英國為例，這是民間自願性計畫，參與者有61間企業、2900多名員工，實驗結果公司收益率增加3成5、員工離職率減少5成7；但英國等國尚未強制性立法；而台灣民眾已試圖推動台灣成為亞洲第一個周休三日的國家。

台灣如能周休三日，多休一天當然可以增加陪伴家人的時間及旅遊休閒的機會。立法讓勞工多休息，還有薪水可領，試問有誰不要呢！然而對於有付錢義務的資方來說合理嗎？對廣大勞工真能增加權益嗎？增多休假一天是否變相加長其他天數的上班工時，也是疑慮。

2021年台灣平均年總工時雖已降至2000小時，創下歷年最低紀錄，但仍居全球第4高；惟勞動部解釋，不能只看總工時，也要評估每周勞工工作時間，台灣41.6小時比韓國、日本都少。因周休三日的議題牽涉勞工及軍公教，行政院表示需要跨部會討論。

綜觀支持者多稱「工作效率與質量遠比工作時數重要，合理休息提升效率」。反對者則稱「公司生產力下降、事務擠在四天更加勞累」。其實勞工必須思考的，恐是如果實施周休三日，台灣產業等於增加人力成本，可能因此加速讓企業產業外移，或開發無人工廠，或是引進更多外勞人力。

台灣勞力的主要問題應先考量「縮短工時」，而不是周休三日；否則周休三日卻把少一天的工時分配到其他四天，讓周一至周四每日正常工時十小時，這樣民眾還會支持嗎？若要「縮短工時」，則可在維持在周休二日之下，減少每日正常工時至6~7小時，或以每周減少計算，甚至可檢討通勤交通時間、工作中間休息時間是否納入工作時間。

其次值得探討的是，《勞動基準法》規範周休二日，若要改為周休三日，也應先解決現行制度產生的問題，例如彈性工作、變形工時、備勤工時、待命工時、加班工時、減班休息（無薪假）工時、84之1專業工時，以及因應科技時代的「視訊工時」、「AI監控工時」等。

進一步而言，「變形工時」能否允許各行業普及適用四周變形工時，去調整淡季、旺季的工時差異？能否先以《團體協約法》獎勵企業試辦周休三日，藉以評估強制入法的衝擊？或者給予企業得以更彈性的條件，每周一日居家上班。與其周休三日，不如正常工作五日，縮短每天工時、減少加班、合理工時工資結構。

當前台灣存在少子化、勞動力不足的問題，各產業已面臨缺工困境。一旦實施周休三日，若無配套措施，有可能導致薪資縮水，同時，也需考量資方的企業成本，以及衝擊產業競爭力的後果。否則，結果導致資方倒閉、員工失業，都非勞資雙方之褔。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、台中市政府前勞工局局長）