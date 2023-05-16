國民黨預定17日公布2024總統大選黨內徵召的人選，各方矚目。前一天，力挺鴻海創辦人郭台銘的國民黨立委陳玉珍和聯電榮譽副董事長宣明智，分別取消原訂的造勢記者會和宴請國民黨中常委的餐敘，局勢顯得詭譎。

選前活動滿檔的郭台銘，為什麼突然間變得低調，引發外界高度議論。有人認為，他已十拿九穩，所以選擇安靜迎接勝利，免得刺激新北市長侯友宜陣營；但也有一說，認為經過15日晚間與國民黨主席朱立倫一番深談後，郭台銘知道大勢已去，因此要求取消相關活動，免得結果出來，落選的他還如此張揚，實在太尷尬。

但無論是挺郭還是挺侯的陣營，相信最後都希望能夠看到「下架民進黨」成為事實。從目前的民調看來，不管是誰代表藍軍競逐2024總統大位，要想贏過民進黨的賴清德，都存在一定的挑戰，如果藍軍因為徵召提名造成分裂、甚至彼此攻擊，那2024的勝選就想都不必想了。

藍軍支持者不妨想想，藍營內鬥內鬨的結果，就等於是保送賴清德上位，而一旦民進黨繼續執政，接著大家就要面對把子弟送上戰場、斷送中華民國前途的悲慘命運。若真如此，那個別陣營的恩怨又算得了什麼？國家興亡、匹夫有責，何況是握有各種資源的社會菁英與政治人物？

17日出線的國民黨總統參選人要能團結各種可以團結的力量，包括黨外的非綠陣營與黨內的不同體系，以打贏2024大選為最重要且唯一的目標。除了總統勝選之外，立委的部分也要打破民進黨多數席次的格局，換言之，就是絕對不能讓民進黨繼續掌控政權、左右民意。

老實說，在蔡政府完全執政7年後的此時此刻，這實在是個非常嚴峻的考驗。試想，在蔡政府控制下，媒體幾乎形同政府的傳聲筒，形成一言堂，根本無法發揮第四權的監督作用；從產業、能源到金融，整個台灣經貿都成了民進黨人的提款機，大官吃肉，民眾連湯都喝不到。

如果不想再過這樣的日子，政黨輪替是唯一的解答，因為做過行政院長、目前仍高居副總統大位的賴清德，他的台獨理念和缺乏治國本事，大家都很清楚，如果2024是他上台，台灣只會更危險、更沒有希望。

因此，國民黨的徵召人選一旦公布，落選者請以大局為重，表現出一定的風度。畢竟一開始就已同意、接受這個遊戲規則了，比賽結束了就有義務和責任接受最後的結果，不應因為結局不如預期，就翻臉不認帳或是與藍營決裂。如果發生這樣的狀況，不但遂了民進黨的願，也會令最初參與徵召的美好動機蒙塵。

更何況，如果真的有心服務人民，即使沒有機會登上大位，還是有很多機會可以對社會做出有意義、有價值的貢獻，翻轉台灣、贏得肯定。當然，從人性的角度來看，和解的橄欖枝應該由勝利者遞出。

別讓民進黨有機會訕笑藍軍是一盤散沙，期望17日獲得徵召提名的人，能夠牢記自己所肩負的責任，表現出謙遜感恩，包容不同陣營的人；而未能獲得提名的人，也能遵守諾言，表現出願意合作團結的風度。唯有壯大藍軍，才能下架民進黨、贏回台灣。

（作者為資深媒體人）