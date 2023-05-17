「送你一個長安，一城文化，半城神仙」。十三朝古都的底蘊，塑造了西安包容開放的性格，迎接著八方來客。

小說《長安十二時辰》這樣描寫入夜後的唐長安城：「長安城像是一匹被丟進染缸的素綾，喧騰的染料漫過縱橫交錯的街道像是漫過一層層經緯絲線」。

一入夜，西安就變成了長安。文化自信自強的現代化西安叫響了一批知名文旅IP，頻頻火出圈。

在這裡，與「李白」對詩同遊，與「房玄齡」「杜如晦」機智對答，與不倒翁「唐妞」「唐寶」一起搖擺，「漢服自由」的沉浸式體驗讓傳統與時尚交融碰撞。

在這裡，看一場「盛唐天團」的文藝表演，品一頓「唐食嗨吃」的特色美食，拍一組「唐風雅集」的個人寫真，歷史文化底蘊的充分彰顯讓產品創新迭代出圈。

西安小南门早市上的商家为顾客盛甑糕。（中新網）

朝陽初現，西安的市井煙火氣漸濃。清晨，來順城巷趕早市再喝一碗油茶麻花，或者去西倉集市搜羅些新奇玩意兒，午後，在城牆根下三五好友相聚「諞諞閒傳」，這就是「老西安」的愜意生活。

西安是中國最具幸福感的城市之一，也是遊客最嚮往的城市之一。今年「五一」假期西安共接待遊客1330.51萬人次，榜上有名。

兵馬俑一號坑。（中新網）

來西安，怎麼能不看文物古跡？在秦始皇帝陵博物院，震撼於兵馬俑軍團的氣勢磅礡。在陝西曆史博物館，穿梭於縱深數千年的文明長河。

在華清宮，感受唐明皇與楊貴妃的淒美愛情。

在大雁塔，目睹「驅霓勢欲盡寒潭，疊嶂聯溪數樹杉」。

在明城牆，俯瞰「山河千里國，城闕九重門」。

遨遊西安的博物館，遠古石器，古拙淳樸；商周青銅，厚重滄桑；漢唐金銀，華麗高貴；唐墓陶俑，栩栩如生。

逛累了？坐在與莫斯科大劇院、英國皇家劇院並稱為世界藝壇三大古老劇社的易俗社，聽聽慷慨激昂的秦腔。

來西安，怎麼能不品嚐美食？牛羊肉泡饃、三鮮煮饃、滷汁涼粉泡饃……在西安，「萬物皆可泡饃」；褲帶面、驢蹄子面、削筋面……在西安，「面面俱到」；甑糕的甜蜜、葫蘆雞的酥脆、肉夾饃的實在……各色小吃令人食指大動。

在西安，沒有人能吃到兩家一模一樣的燒烤。西安人吃飯要用「咥」！在西安吃飯，必須要「克裡馬擦」(迅速)，決不能磨磨蹭蹭，一頓頓高熱量的「碳水炸彈」下肚，幸福感滿滿。

來西安，怎麼能不看文旅演藝？看《長恨歌》感受華清池畔的千古絕唱，看《夢長安》再現大唐盛世迎賓禮，看《駝鈴傳奇》體驗古絲路的刺激冒險，看今年最新推出的音樂劇《絲路之聲》用穿越的方式再現漢代絲路風貌。文旅演藝豐富了旅遊選擇，更為西安的歷史文化做出生動註解。

秦嶺山間飛瀑。來源：陝西太平國家森林公園 供圖

厭倦了城市的喧囂？那就深入秦嶺感受大自然的清新。看「終南陰嶺秀，積雪浮雲端」；聽「空山不見人，但聞人語響」；賞「明月松間照，清泉石上流」。

去秦嶺四寶科學公園，看「東方寶石」朱鹮，優雅的川金絲猴，似牛卻是羊的秦嶺羚牛，還有可愛的國寶大熊貓。用陝西話召喚「七仔」，巧克力色的「滾滾」就會朝你奔來。

一日長安，千年中國。西安，自古便是中國重要的對外開放門戶，漢代張騫「鑿空」西域，古絲綢之路從這裡開端。「沿途一帶風物，開啟我的心胸；美麗的絲綢之光，明亮了遼闊版圖」。「撒馬爾罕的金桃」跋山涉水來到長安，文化交流與貨物貿易讓古人的生活更多彩。

隋唐時期，絲綢之路以長安城開遠門為起點，與之距離較近的西市因此成為胡人聚居區，他們被安置於「懷遠坊」「崇化坊」內。寬鬆開明的生活環境讓胡人獲得了歸屬感，願意留在長安學習、做官、生活。

離西市不遠的大學習巷，唐朝時為西域各國外交使節的驛館駐地，外國使節在此學習漢儒文化，不同文化相互碰撞、交融。時至今日，在這裡依然可以找到古絲路的遺風。

如今，西安作為絲路經濟帶新起點，正加快建設內陸型改革開放新高地。

絲路藝術節、絲路電影節、絲路博覽會……不斷開放的對外交流活動，持續拓展西安的「朋友圈」，國際友好城市已達39個。

2022年，西安對「一帶一路」沿線國家進出口增長39%，今年一季度，西安市對「一帶一路」沿線國家進出口額增長超四成，全市貿易結構進一步優化，新興市場進一步拓展。

從西安出發的「鋼鐵駝隊」長安號，在全國中歐班列中「效率最高、服務最優、速度最快、路線最全、開行最多、運量最大」，開闢了一條國際貿易新通道。今年一季度，長安號開行1103列，核心指標穩居全國前列，已實現歐亞地區主要貨源地全覆蓋。

今年以來，西安已開通4條至中亞地區國際客運航線，5月開通2條至中亞國家的航線，實現西安與中亞五國航線全覆蓋。

西安正加快構建向西開放立體大通道，一條人文、經貿的「空中絲路」正織密聯通，為「一帶一路」合作發展注入新動能。歷史悠久的西安，還在不斷拚搏，煥發出新的生機。

建設中的西安咸陽國際機場三期擴建工程。來源：西安發佈

2022年，西安GDP達1.149萬億元人民幣，是西北地區GDP唯一過萬億的城市，累計在冊各類市場主體289.69萬戶。引領西北地區發展的重要增長極正在加速形成。

陝汽車間。來源：西安發佈

西安，依然洋溢著青春活力。擁有60餘所高等院校，80餘萬在校大學生，在國家創新型城市綜合評價中排名第6。

西安，地處中國內陸腹地中心，「北京時間」從這裡發佈，交通發達，內暢外聯。即將建設完成的「米」字形高鐵網將實現3小時輻射中西部主要城鎮群，6小時溝通沿海三大經濟區。

西安咸陽國際機場國內航線網絡通達性位居全國第一，3小時航程可覆蓋所有省會和重點旅遊城市，10小時航程可覆蓋「一帶一路」沿線所有國家和地區，無論你身處哪裡都可以方便地到達西安。

這就是西安的全部？不！西安的魅力僅僅來一次是無法體會的。如《長安十二時辰》的那句台詞：「熙攘繁盛，光耀萬年，再也沒有比長安城更偉大的城市了。」

千年古都，常來長安！（崔景靚、張遠）

（本文來源：中新社微信公眾號）