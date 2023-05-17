王毅與蘇利文會晤持續逾8小時，陸美官方未來將更多接觸？圖為中美維也納會晤現場。（大陸外交部）

全民總動員，志願役卻跑了

一個最明瞭的現實是，美國逼台灣搞「全民動員」，連警察都要學習城鎮戰技，對此，我們應該覺悟，危險的陰霾只會愈來愈厚，而不是相反。

再者，決定戰爭與否，也不完全掌握在北京手裡，台美兩方也都有將事態滑入最糟境地的可能。而美國，按歷史經驗，就是最大概率的肇事者。

三者，大陸方面的對台政策，台灣不可能知根知底，更何況一切都在動態變化，專注於其表述的細微差別，意義並不大。馬英九到大陸高唱和平，蔡英文在加州備受冷遇，並未阻止第二次圍台軍演，這是鐵一般的事實。換言之，政策表述與現實之間，仍有很大的不確定性。

說到底，中美在台灣問題上的對峙才是關鍵，而雙方於此已無可能達成共識，除非，美方決意要將台灣交易出去。至於，屆時是誰「認賠殺出」，現在還說不準。

在台灣問題上無法達成共識，問題出在中美已喪失了信任基礎，沒有信任，就談不上共識，也不會有什麼絕對可靠的「護欄」。

去年，湯瑪斯‧佛里曼在《紐約時報》上的一篇文章，主旨就在談信任。只是，該文用一種溫文的筆法，將讀者引導至「中國如何失去美國」的思維軌道，形同尖酸抨擊「中國失信於美國」，實在令人啞然失笑。民主黨人的偽善與雙標，佛里曼堪稱翹楚。

簡單說，佛里曼認為，中國噁心到跨國美企了，因而失去在美國境內最有力的遊說團體，讓好戰的那些美國人得以張牙舞爪。

此外，中國民族主義的復興，激進的外交政策，以及對外國先進技術的選擇性阻擋等等，揮霍光了美國對中國的信任基礎。

今年，佛里曼再度強調信任，並盛讚台積電做生意的秘訣，正在於取得商業夥伴的信任，以此抨擊中國的不可信，說得好像美國是中美關係惡化的被動一方與受害者。

信任？世界範圍內掀起的「去美元化」風潮，難道不是各國對美國失去信任的最佳範例？美元如此強勢，卻引發愈來愈多國家涉險去美元化，這是華盛頓屢屢將美元武器化的當然後果，而現在益發醒目的笑話是 —— 美國可信。

信譽(Credibility)，一家值得尊敬的美媒(Fair observer )，對這詞彙做了深刻的解釋：信譽，表明一個人對另一個人意圖的真誠程度所具有的信念水平，基於該人行為的一致性，或者在明顯不一致的情況下，對其欺負他人的能力，所展現的「尊敬」。

美國的「信譽」，打自一開始就有「不服？信不信我揍你」的成分，各國對美國欺負他國的能力始終展現了「尊敬」，而在冷戰結束後，此成分快速擴增，直到「阿富汗撤軍」與「俄烏衝突」，美國土匪式的劫財行為，終於讓愈來愈多國家被嚇到「去美元化」。

重點是，美國打人的時候，還正義凜然，道貌岸然，甚至反誣被揍的人是因其「不可信」而挨揍。

佛里曼的成名思想是「世界是平的」，意指世界人群在全球化時代，相互連結，相互依賴，關係變得更密切的狀態。然而，保護主義興起，「去全球化」思想在西方蔓延，肇事者正是佛里曼所粉飾的美國。

現在，世界是尖的，全球供應鏈正在虛假的危機感中處處斷鏈，以接軌美國的「友岸外包」新規則，非「友岸」的企業會被捅出去。

值得一提的是，台美關係「堅若磐石」，但台灣不是美國所界定的「友岸」。因而，台灣對美國的信任也在崩潰中，現在只有執政的極端政黨與其支持者還跪著。

在台灣問題上，美國信譽的崩塌，來自於心口不一，而且華盛頓還不止用「一中政策不變」騙北京，連台灣也一起騙。不但騙，還振振有詞，一方面盛讚台積電，另一方面又說台積電不可依賴，甚至揚言炸毀台積電，搞到乖媳婦也忍不住求爸爸「別說了」。

台灣的危險，在於美國的「信譽」仍為台灣政客所深深畏懼，總統大選前得去華盛頓「面聖」，主張兩岸和平的同時，還不忘看美國臉色，主要產業被美國掏空還得大聲叫好。

另一方面，最近韓國與菲律賓的傻愣轉向，大大激勵了華盛頓的好戰分子，認為第一島鏈的圍堵與威懾還很有前景。有尹錫悅與小馬可仕的前例在，華盛頓斷無可能在明年台灣總統大選上支持國民黨。除非民進黨大概率敗選，才會轉頭嚴厲規範國民黨必須加碼親美。

因此，中美關係已無可能回到從前，新一輪的博弈，是將台灣放在第一順位的彼此較勁，雙方的讓步空間都極小，以致對北京而言，解決台灣問題有其急迫性；對華盛頓而言，掏空台灣與武裝台灣也有其急迫性。

台灣內部，大有主張「兩岸打不起來」的論調，然而，戰爭只是「危險」的主要表徵，無論各方如何界定「危險」，都無法否認在台灣問題被中美視為急務的當下，局勢的劇烈變化已無法避免，在因應變化的過程中，處處是危險。

而世界是尖的，台灣注定是「被捅」的那一方，各界應警示自身的僥倖心態，別被表象所惑。（作者為自由撰稿者）

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