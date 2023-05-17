最近，突然跑出來一堆1450，說台灣是免費醫療。笑死。台灣健保是免費醫療？這當然是假的。這個假消息，是要凸顯台灣對比大陸，多麼具有優越性。最近大陸出現很多間諜案子。但是滲透大陸，更關鍵的手法，就是這種貌似科普的假消息。

謠言說，台灣健保是免費醫療。「只要付掛號費，住院免費、醫院餐點免費、不用看護費」。好傢伙！然而，這根本不是真的。

台灣以前，沒有健保，很多人為了看病，傾家蕩產。沒有給押金，醫院也不收病人。1995年連戰當行政院長，實施全民健保。

台灣健保是強迫制，每一個人都必須加入健保，包括嬰兒。是全民醫療保險，是社會福利，也是一種稅。每個月要交健保費，欠健保費跟欠稅一樣，會被政府追繳，還要交罰金利息。是一種社會主義的彰顯。

每個人每個月要交的健保費，是不一樣的。主要是根據收入，賺得多就要交得多。比方說，費率是5.17%，意思是賺100，要交5塊多的健保費。所以，這其實是一種稅。

一般勞工的健保費，30%由自己負擔，公司負擔60%，也就是員工的兩倍。政府負擔10%。所以，個人每個月可能交800台幣，也可能要付好幾千元。家人眷屬沒有工作的，掛靠在有工作的家人。

大陸醫保每個月會提撥一些金額到個人的帳戶，可以自己去藥房買藥。台灣的健保費交了，沒有所謂的自己的帳戶。不會有任何自己可以支配的錢。當然也不能自己去藥房買藥。只有掛號看病，醫生開了藥，才能去藥房領藥。

那看病是免費醫療嗎？不不不。看門診時，掛號費當然自己付，根據醫院的等級，掛號費也不同。

病人自己要付的，還有各種的「部分負擔」。門診的「部分負擔」，包括藥品、檢驗、急診三大塊。

基層診所的藥品在100元以下的，不用再付。藥品在101元以上的，要付20%。醫學中心，要多付一點。各種檢驗，跟急診的「部分負擔」，也有詳細規定。就是按照比例，有自己要付的自付額。所以哪來的免費醫療？

另外，不管是藥、檢驗還是要住院，還有很多，就是「完全自費」。看病時，有一部分治療、檢驗，跟藥品，健保是給付的。但是，很多治療、檢驗跟藥品，健保是不付的。如果這個治療療程、檢驗，或是用藥，很必要，但是健保不付。或者健保用藥療效比較差，自費療效比較好。你要不要自費？能不自費嗎？

住院也是一樣，有「部分負擔」要自己付。是根據病房費別，跟住院日數長短的不同比例來計算。病房如果從健保病房升等，當然要付差額。住進加護病房(ICU)，也要加錢。

台灣人住院，跟大陸還有一點很像的，就是陪病。不是家人陪病，就是雇看護陪病。一個病人沒有家人照顧的話，醫院還會提醒你找個看護，比較方便。主要是健保制度下，護士被迫要照顧很多病人，根本忙不過來。

1450在大陸平台的通稿，竟然說台灣健保，看護不要錢。我不知道是誰跟1450託夢，說不用錢的。看護當然病人雇，自己付錢。全天制看護，一天的費用大概是2200元到4000元。

1450開心胡扯，說台灣健保住院，伙食免費。笑死了，你幫台灣人付伙食費嗎？住院的普通伙食、治療伙食、跟流質等飲食，全部全額自費。

伙食分等級，病人可以自己決定要不要訂伙食。你不訂伙食，當然就不用付錢。陪病的家屬，也可以訂醫院伙食。一切明碼標價，童叟無欺。全額自費！自費！

台灣健保，基本上真的可以讓普通人得到基本的醫療。也不用預先繳押金，事後申請退款。病人只要交掛號費跟自付額。健保要付醫院的錢，是醫院自己跟健保局去申請。加上台灣的醫療水準，在亞洲確實名列前茅。所以，台灣人普遍會覺得看病方便。

可是，名牌醫院的掛號、住院資源，一樣很緊張。許多大醫院的急診處，睡滿了等病房的病人，甚至會等上一個月。病人家屬，無不出動民意代表、政治關係。有時到處找後門，拉關係，才能弄到一張病床。民代「選民服務」，最重要的就是用特權弄病床。

台灣健保，更不是沒有重大問題。包括：一、醫院跟醫生詐騙健保費。二、很多人覺得交健保費沒看病，太吃虧，也想辦法要把健保費「賺回來」。三、健保局控制醫院跟醫生治療方法跟用藥。甚至為了省錢，無理剋扣診所跟醫院的錢。所以醫院畸形發展。很多醫生有深沉的無力感。四、健保支出入不敷出。所以後來又不斷向多方收錢，但還是面臨破產危機。

一個人如果在台灣生了重病，只有健保，是萬萬不夠的。所以經濟狀況稍微過得去的台灣人，都會買商業醫療險。我有朋友因為重病，需要付幾十萬醫藥費。最後是朋友發動募款支持他。

大陸的醫療當然不是沒有進步的空間。可是，大陸不是沒有健保。大陸的健保叫做醫保。而台灣，沒有免費醫療這種東西。假消息的目的是什麼，不清楚嗎？（作者為作家）

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