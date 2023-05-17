台北高等行政法院撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台所作不予換照的行政處分，NCC要上訴到底，行政院並指NCC只是程序瑕疵可補正。NCC追殺中天，對層峰屬意的鏡電視卻百般護航，民進黨「順我者昌，逆我者亡」，恣意毀壞台灣民主，賴清德竟好意思說，民進黨的使命「是用民主對抗專制威脅」，諷刺至極。

中天新聞台因不被當權所控，而被視為眼中釘。2020年媒體披露總統府流出密件，內容提及行政院長蘇貞昌對NCC主委陳耀祥訓話後，認為陳會聽話，以及NCC新任委員中有兩人偏綠，「可以配合處理中天」，該份密件證明了蔡政府關中天的預謀。果然，聽話的主委加上偏綠的委員，中天一再遭裁罰，NCC更用新創的評分規則審照，致中天換照不過而被迫關台。

反觀鏡電視，自籌設起即傳有政治黑手介入，吹哨者提供的股東會錄音，揭露鏡電視創辦人裴偉，透過蘇貞昌及小英愛將洪耀福向陳耀祥施壓，強調是「總統的旨意」，要求通過鏡電視執照。鏡電視申照史無前例補件20幾次，補到過關為止。取得執照後又經營權爭端不斷，曾在半個月內換了4名董座，還傳出其資金被掏空挹注鏡週刊。即使有諸多爭議，NCC仍執意護航，陳耀祥欲強渡關山鏡電視上架，遭在野黨大力攔阻才暫時喊停。

北高行撤銷NCC不予中天換照的處分前， NCC對中天的裁罰訴訟已經10連敗，不予中天換照的基礎早不存在，NCC早該還中天新聞台。NCC以量身打造的審照標準入中天於罪，遭法院打臉，NCC卻死不認錯，不但要上訴，還揚言「即便重新評分，中天仍為不及格」。行政院政務委員羅秉承並扭曲北高行的判決，指NCC程序瑕疵可補正，法院並未否定不予換照的實體理由。陳耀祥更辯稱，「申設」與「換照」標準不同，屬法律適用問題，將上訴最高行政法院裁決。羅秉承及陳耀祥對北高行判決指指點點，難道是在與蔡英文的表姐夫、最高行院長互通聲氣？

中天關台3年，造成營業及商譽巨大損失，向NCC請求國賠79億元。電視台遭撤照而請求國賠早有前例，民進黨上次執政時新聞局不予東森新聞S台換照，東森訴願成功並提起國賠，獲判3億4869萬多元。提醒陳耀祥，可不要以為賠錢是國家的事，《國家賠償法》明訂，公務員故意侵害人民權利，將被追究賠償責任。納稅人拒絕幫忙埋單，請有為自身惡行付出慘痛代價的心理準備。

2018年侵犯大學自主的「卡管案」，以及2020年戕害新聞自由的「關中天」，是台灣民主政治史上的兩大污點；蔡英文是主謀，賴清德與蘇貞昌是共犯。7年多來民進黨已將台灣民主傷害得體無完膚，如《民主國家如何死亡》一書描述，政客濫用政府權力，把對手當敵人，恫嚇自由媒體，使得民主國家陷入專制。

蔡英文與蘇貞昌將成明日黃花，要爭大位的賴清德說要用民主對抗專制威脅，就請先平反中天，還中天清白也還中天新聞台。（作者為前總統府副祕書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※