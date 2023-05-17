賴清德（中）14日出席基隆市信賴之友會成立大會。（中時資料照，張志康攝）

賴清德的「專案辦公室」之議，引發各界撻伐，這是怎樣的一個「草包」，才會提出這樣莫名其妙的主張的。但是，如果真以為賴清德是「草包」，而不知其主張的「包藏禍心」，恐怕才是真的連「草包」都不如了。

賴清德身為民進黨的要角，當然不可能不知道民進黨執政以來，成立了多少有名無實的「辦公室」，但是，他仍然不顧眾議地宣稱，未來「行政院設立專案辦公室，建立區域聯合治理」，顯然此一「專案辦公室」肯定是別具用心的，而此一用心，則在於「區域聯合治理」。

賴清德是深謀遠慮的人，如果將他的主張僅僅視作疊床架屋的口號，恐怕就低估了他。目前台灣的政治形勢，姑不論賴清德能否當選總統，抑或是立法院能否過半，地方縣市長仍然掌握在國民黨的手裡，這種「地方包圍中央」的形勢，還是不可能改變的。因此，賴清德的布局，是饒有深意的。所謂「區域聯合治理」，無非就是由中央另外選派一個由親信所組織的「辦公室」，用以分地方政府的權限，未來中央有若何的政策，地方政府未必能直接與中央溝通，而必須轉由「專案辦公室」協調，甚至暗操審核之權，架空地方政府的實權。

此舉顯然是有兩種好處的，一是可以酬傭大量的親信或輔選功臣，也就是無非在收攬人心，為其助選，擺明了只要我賴清德當選，你們這些從龍之士，就不愁將來沒有位子；二來可以借由各「專案辦公室」的負責人，實際操掌地方財政，尤其是中央經費補助的大權，攬功於己，而培養出下一屆足以與藍營縣市長抗衡的種子隊伍。一舉兼有數得，大家千萬不要被騙了。

賴清德的第一個後援會，選擇了基隆市，絕對不是沒有原因的。前基隆市長林右昌，目前正升任內政部長，而基隆市的護海公投，正是被林右昌所撤銷的，基隆地方政府卻是絲毫無法阻擋。在地方猶未有「專案辦公室」設置之時，就可以如此違逆眾議而橫行霸道，試想，未來正式成立後，將會如何驕縱跋扈？可想而知的，基隆市也一定將是第一個「專案辦公室」成立的地區。

民進黨基本上是越來越走向專制極權的路了，而「區域聯合治理」，不僅僅可以作為助選的口號，用以大量收攬人心，更已未雨綢繆，思考到下一屆的縣市長之爭了，而這也將是中央逐步集權的第一步。非綠陣營的人，恐怕是得戒慎恐懼，萬萬不能輕忽的。

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