台灣民意基金會16日公布最新民調，對於蔡總統執政7年，全民的總評價有60.29 分。另外，7年來蔡總統6項重大施政表現「滿意排行榜」的第一名是對外關係，有61.5%； 第二，國防事務（55.9%）；第三，兩岸關係（54.9%）；第四，防疫表現（53.1%）； 第五，司法改革（48.5%）；第六，經濟表現（47.4%）。

這項民調結果令人瞠目結舌。也確立了下架民進黨的正當性。

蔡總統執政以來，連斷9個邦交國，卻沒有新增任何邦交國。台灣連續7年被排拒於世界衛生大會之外。民進黨政府宣稱台美關係是史上最好的時期，可是蔡總統3月底出訪瓜地馬拉過境美國時，卻遭到美國政府刻意低調對待。如此的外交成績居然名列第一，真的令人難以相信。

民調出現這種結果唯一的解釋，是蔡總統以及民進黨政府在外交以外的5項施政成績更慘不忍睹。民間要求外交部長吳釗燮下台的呼聲不斷，但是吳釗燮的成績居然名列第一。那麼其他部會首長該如何處置？這樣的政府不下架，什麼樣的政府才必須下架呢？

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