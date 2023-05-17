國民黨今天正式提名2024年的總統候選人侯友宜。（摘自凌濤臉書）

藍營總統人選塵埃落定。侯友宜的出線象徵國民黨選擇採取穩健策略，最大程度爭取台灣人民的支持認同。

所幸，競爭可能造成的分裂可望彌平，侯最強的競爭對手郭台銘在國民黨中常會前夕已給予最大的祝福，並承諾盡最大努力支持侯勝選。因為兩人都有相同的目標：戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！

一場君子之爭為全民所樂見。即便郭台銘等具競爭力的對手無緣以國民黨身分參選，但眾人於競爭過程中所表達的政見與願景，仍值得侯友宜棄瑕取用以廣羅民心。

以郭台銘的「金門和平宣言」而言，強調建立以和平為前提的兩岸互動模式就足供侯作為重要政見概念；其對於能源安全的擔憂儘管褒貶不一，但同樣能為侯往後能源政策的做出補充性思維。

其他人如孫文學校總校長張亞中，在爭取黨內參選過程中提出「九二理解」新解、「非戰和平區」，以及閣揆任命修憲案、總統大選二輪制，皆有其可觀之處，侯友宜實需爭取張曾在黨主席選舉中票數次高所代表的部分黨員民意，方能加深鞏固團結。

如同諸多正反意見的結語「黨中央要負全責」，黨主席朱立倫終究要為此次徵召決策負上完全政治責任，承擔結局成敗。如今既然藍營已完成整合，下一階段中朱立倫須盡最大能力與誠意促成其所主張的「非綠」陣營團結，當前多數民調均呈現3組人選參賽，則藍、白將「雙輸」的結局。如何創造「雙贏」局面，端賴侯朱兩人的政治智慧了。

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