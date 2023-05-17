立法院16日三讀通過《農業部組織法》，農委會升格為農業部。惟農業部換湯不換藥，即使升格又能如何修正當前的農業弊端？

2016年民進黨重新執政，至今年5月20日將邁入第8年執政，我國農業問題卻是出現有史以來最為嚴峻的狀態。首先，從國內農業生產面觀之：原有的非法農地工廠問題未解，近年光電板侵害農地也大幅擴大，造成優質農地不斷消失，海上布置大量的離岸風機，亦衝擊海上生態與漁業發展；缺雞、缺蛋、缺豬等產銷失衡戲碼不斷上演，其中又以雞蛋問題最為明顯，2019年起雞蛋持續發生價格暴漲問題，遭監察院糾正，但這2年來卻愈演愈烈，民眾需大排長龍搶蛋，市價飆破每台斤百元，民眾苦不堪言，年底恐又將再現缺蛋潮；我國糧食自給率不斷下滑，依據2021年《糧食供需年報》，以熱量計算的糧食自給率再度下降至31.27%，國人食米量也創史上最低，僅剩43公斤。

此外，對外出口也問題重重，中國大陸主力外銷市場因檢疫等瑕疵，導致鳳梨、茶葉、柑橘類水果與石斑魚等農漁產品出口大受影響；片面開放有安全疑慮的美國萊豬與日本核食進口，然口蹄疫拔針後的我國豬肉卻仍無法進入美、日市場；4月大陸宣布對台灣啟動貿易壁壘調查，我禁止大陸進口的2455項產品中，超過4成的1066項與農產品有關，上千項的農產品面臨開放的壓力。

面對積重難返的農業困境，期待農業主管機關的組織改造，帶動農業的大變革。惟這樣的期待恐將落空，蓋根據新法農業部的8個三級機關，分別為農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署及農業科技園區管理中心。幾乎都與現行單位功能雷同，新增單位只有農村發展及水土保持署與農業科技園區管理中心。其中水土保持及農村發展署，僅將現行農委會輔導處的農村發展業務併入水保局；而農業科技園區管理中心也只是屏東農業生物技術園區籌備處改制，合併或更名了無新意。

唯二比較有亮點的改制，只有新設資源永續利用司、動物保護司等2個司級單位，為因應氣候變遷，極端氣候，新成立資源永續利用司；動物保護業務現隸屬於農委會的畜牧處的動物保護科，升級後有助於強化動物保護。

由以上分析可知，即將成立的農業部組織改造，變動極為有限，資源永續與動保2個司級單位縱有創新之處，卻對解決現在主要的農業問題毫無裨益。加上現任農委會主委陳吉仲可望接任首屆部長，相關單位主管也可望留任。試問以相同的組織與人事運作，如何期待升格後能有不同作為？

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）