美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（美聯社）

日媒報導，本周將在廣島市舉辦的G7峰會，預計將於聯合聲明中載入「台灣海峽和平穩定的重要性」，這是延續過去2年的作法，在此同時，美國國防部卻也提出將擴大台灣軍事援助的計畫，可見兩岸之間仍充滿衝突隱憂。

在兩岸衝突壓力的增加之下，G7在領袖聲明中表達對台海和平的關切，顯示對地區穩定的重視，也看出世界上大部分的國家都和台灣人一樣，希望兩岸可以和平、不要戰爭、不要無辜的傷亡。

然而，這兩天美國國防部長奧斯汀表示，美國很快就會透過國會去年批准的總統撥款權，提供台灣「額外重大安全援助」。而報導中最值得警惕的，報導指知情人士表示「拜登政府打算比照對烏克蘭軍援的緊急授權，運送價值5億美元的武器援助給台灣，美方已採這種方式軍援烏克蘭至少35次。」

當美國對台灣的軍售，已經從過去正規管道運作，變成比對烏克蘭軍援的授權，是覺得台灣已經在開戰邊緣？還是美國已經把台灣當成下一個烏克蘭？

我之前就不斷強調，台灣國防應該是「三分軍事、七分政治」，強化軍備增強有助自我防衛能力，但不能一昧備戰而不知避戰，加上民進黨政府不斷觸動兩岸敏感神經，關上了溝通的大門，導致役期要延長、警察要國防、美國要用烏克蘭模式軍援台灣。

然而，蔡英文執政下民進黨總是逆其道而行，也很難想像賴清德若擔任總統能有所扭轉，因此支持台灣安全與台海和平的台灣人必須團結下架民進黨，讓台灣擺脫成為部分美國政客設定的代理人困境，實現長期穩定的發展，不犧牲無辜的生命，別讓我們的家園曝於戰火之中。

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