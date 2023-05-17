「周休三日」議題近來引起社會各界廣泛熱議，伴隨公共政策網路參與平台連署正式通過，專家學者亦陸續指出實施趨勢和挑戰，然而其中涉及法規與政策層面相對較廣，因此未來是否成為亞洲第一個落實國家，仍須經過各方廣泛討論和凝聚共識。

周休三日議題的討論熱度早已歷經多年，背後反映勞權意識的提升和勞資互位的拉鋸，關乎勞工工時、全球趨勢、勞動效益等連動性問題。台灣的勞動工時向來全球榜上出名，儘管從早期一周一例假和每周工時48小時，演變至今一例一休和每周工時40小時，然而綜觀疫情導致工時大幅縮短的2021年，年平均高達2000小時仍位居全球第四位，相對於鄰近的日本與韓國更明顯偏高，因此長期以來受到勞團等相關團體廣泛批評。

周休三日緣起於歐美日各國，早期冰島於2015-2019年開展研究實驗，日本微軟公司和松下電器亦曾嘗試性推動，至於相對成型者則起源於紐西蘭在2018年的企業試點實驗；由於推行成效遠高於預期，發起企業家Andrew Barnes面向全球成立非營利組織「4 Day Week Global」，希望結合產官學研布點各國進行試驗，解決工作效益和生活品質的平衡問題。

根據該組織發布的試點結果，全球各國目前施行的成效普遍良好，2022年推行期間員工約略在80%時間內完成100%正常工作量，若以生產力提高程度1-10分進行調查評價，最終成果則高達7.7分，此外勞工幸福感、環境保育、員工穩定度等層面亦產生正向助益，顯示周休三日對於勞工的工作成效影響甚微，對於資方而言企業開銷則能有效降低，勞資雙方對此成果自然樂觀其成。

國外實驗的成果目前效益較佳，台灣目前亦存在少數公司嘗試類似性工作機制，其中尤以施行10年的圓神出版為首稱羨各界。此外新冠疫情後國內遠距辦公模式興起，亦間接推進工作型態彈性化的轉變基礎。然而周休三日不僅事關勞工權益，包含軍公教及學生等涉及層面極廣，同時導因於行業工作型態的差異，模式難以一體適用國內企業，遑論勢必加重近年越演越烈的缺工問題。

放眼周休三日的根本性問題，即是工時過長背後複雜的經濟與市場因素。向來以中小企業為主的台灣，長期仰賴代工模式和思維來營運企業，從品牌和產品附加價值的角度來論，我國中小企業不及歐美企業，導致勞工相對低薪的結果，則是前者亦採取延長工時來換取薪資的增幅。綜觀上述而言台灣目前實施周休三日的時機尚未成熟，然而連署通過的另案「降低每周工時」則值得進一步討論，未來在匯集產官學研單位意見後，或許縮短及彈性工時則是相對可行的方向，從而才能逐步推進周休三日實施的可能性。（作者為復旦大學新聞學院博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※