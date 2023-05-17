在一片也可稱得上是「驚濤駭浪」的翻騰後，侯友宜總算是「不負眾望」地順利為國民黨推舉出來，成為2024代表國民黨與民進黨爭衡的總統候選人了。儘管侯友宜的出線，只是國民黨的家務事，但由於2024所牽涉到的，極可能是台灣未來「戰爭與和平」的抉擇，因此事實上所肩負的責任，也絕對不是僅僅代表國民黨披掛上陣這麼簡單，而乃攸關於台灣未來命運的大事。因此，侯友宜未來的動向，也就格外值得關注了。

當「侯侯做代誌」的新北市長，佩掛帥印，銜命出征之後，角色就必須有所蛻轉，視野必須更開闊、胸襟必須更坦蕩，才足以承擔未來的使命。距總統大選日期，僅僅不到8個月的時間，侯友宜的起步，較諸賴清德陣營的緊鑼密鼓，其實已算晚了一些，如何利用這短暫而有限的時間，廣聚各方人才、加強幕僚作業，凝聚泛藍士氣、鎖定堅固目標，明標宗旨、暢論政策，當然都是必須劍及履及、迅速整合完成的。但是，當務之急，應有如下幾端：

一、合郭：郭台銘昨天宣稱會盡最大努力支持侯市長勝選，讓無能的政府下架。這顯示出侯、郭雖有爭衡，卻具有共同的信念；而郭在競選期間標舉的和平、繁榮、清廉，無一不是一針見血，侯友宜應當審慎加以採納。當郭已充分釋出善意，侯友宜更應謙遜為懷，即使是「十顧茅廬」也當多加請益。

二、尊朱：國民黨主席朱立倫，在徵召過程的前後，左右為難，更承擔了不少唇槍舌劍、酸言冷語的攻擊，想來心中的委屈，也是不足為外人道也的。如今大事底定，眾望所歸的人選已經出線，即使沒有功勞，也有苦勞。侯友宜應當感謝朱立倫的徵召，也更應尊重朱立倫黨主席的職位，未來有關副手的人選，區域立委的遴派、不分區立委的擬定，更無一不能不與朱立倫參酌商訂，以期推派出最堅強的陣容。

三、固藍：國民黨內山頭之多，議論之紛紜，是眾所周知，而不免多受詬病的。這不僅僅是黨內大老，如趙少康、洪秀柱、韓國瑜、張亞中等，都各有其深厚的影響力，而其支持者，亦甚多擇其善而固執之的，在侯郭競逐的過程中，「非某某不投」，或「絕不投某某」的聲浪，此起彼落。侯友宜如果不能想方設法，凝聚這些不同的意見，而任其偏執而行，無論如何，都將嚴重斲傷應有的票源。侯友宜必須秉持著「一票都不能少」的信念，與國民黨內各山頭協調努力，開誠布公，號召所有泛藍陣營的選民，捐棄成見，全數歸隊，以「下架民進黨，重建中華邦」為奮鬥的目標。

四、明政：台灣在民進黨蔡英文執政下，各項指標全數落後、經濟萎縮、物價飛漲，多數人民早已痛厭已久，「政黨輪替」的呼聲，勢不可擋。侯友宜既代表國民黨出征，則必須針對民進黨政府的失德、失能、失職，提出尖銳的批判，並標舉出台灣未來發展可行的明確方向與目標，從經濟、教育、文化到兩岸關係、台美關係，都必須有明確的論述，以與民進黨作區隔，重新燃起民眾對台灣未來的希望。

五、聯柯：2024的大選格局，即便國民黨整備完成，單僅憑國民黨一黨之力，欲達成「政黨輪替」的目標，顯然還是心餘力絀的「不可能任務」，這就不得不與民眾黨相互呼應，彼此合作。侯友宜必須清楚認知到，國民黨、民眾黨是處於「合則兩利，分則兩傷」的局勢，必須拉下身段，無論如何，排除萬難，都要尋求兩黨合作的可能。侯友宜與柯文哲在台北市長任內時早有合作默契，不妨由此開展，派出魯仲連，與民眾黨參酌大計；尤其是郭台銘與柯文哲私交甚密，更可以從中斡旋，共商出合作的範圍、合作的方式，以及未來「聯合政府」的可能。

國民黨的風風雨雨，在侯友宜確定出線後，應該就得立即翻頁了，如今侯友宜領兵出戰，前途恐怕還有更大更多的風雨將襲捲而來。這不但是他畢生最大的挑戰與考驗，更是台灣人民所將面臨的最重要的抉擇。

（作者為退休大學教授）