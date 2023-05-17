國民黨正式徵召侯友宜為總統參選人，在此之前，民進黨早已將他視為心頭大患，從民進黨中央到新北市議會連番攻訐，但侯顯然有備而來，一一化解，預料他將成為民進黨難以攻打的非典型對手。

面對民進黨質疑的兩岸路線，侯友宜表示，他反對台獨、也反對一國兩制，並恪遵中華民國憲法，強調現階段中華民國的治權就在台澎金馬，因此「我守護的就是台澎金馬」。他還嚴正駁斥民進黨市議員的造謠污衊，澄清他未曾在訪問新加坡期間與中共駐星國大使碰面，要求綠營不要胡說八道。當然，這只是侯友宜接受民進黨拷問的第一盤前菜，後續一定會有更猛烈的炮火等著他。

侯友宜既然站穩了中華民國立場，也等於有了能與中共對話、進而降低台海潛在衝突風險的基礎，這是賴清德及柯文哲難以望其項背的優勢。只要侯友宜協同國民黨提出務實可行的兩岸論述，當可破除民進黨的抹紅攻勢。

其次，雖然民進黨長期以來都擅於炒作省籍情節，但侯友宜確實比郭台銘更易被本土派接受，尤其不會有「舔共賣台」的無謂指控。更重要的是，警察出身的侯友宜，鐵漢印象深植民心，有助於讓民眾更能理解、接受其「捍衛中華民國、保衛台灣家園」的談話。

侯友宜長年服務於警界，雖然之後曾歷任新北市副市長及市長，但缺乏中央任職經歷確實是弱點。且當前國際情勢詭譎，台海對峙緊繃，侯的背景能否取信於民，確實是一大考驗；但無論如何，從近期民進黨透過新北市議會的質詢拷問來看，他無疑已順利過了第一關。

另方面，當鴻海集團創辦人郭台銘表態支持侯友宜，並喊話要共同下架民進黨後，原先藍營擔心的「黨內互打」憂慮瞬間消失無蹤，這對國民黨及侯而言，都是正面消息。接下來，為創造團結氣勢，或許侯友宜也應主動向郭示好，展現攜手合作的氣度來化解深藍選民疑慮，這將更有助於凸顯他的「藍軍新共主」地位。

不可否認，侯友宜與馬英九等黨內前領導人對於捍衛中華民國的立場雖完全一致，但部分觀點仍存有些許差異，這可能會成為民進黨見縫插針的漏洞。因此，在馬前總統登陸祭祖、重拾雙邊互信溫度後，侯友宜要如何接棒走下去，是他無法迴避的重擔。

美中對抗情勢難料，國人不樂見台灣淪為強國棋子，台灣雖需要美國力挺，卻也不接受民進黨的「抗中保台」牌。侯友宜應把握國人對台海和平的殷切期盼，除了切莫掉入民進黨的選戰陷阱，更要站穩上述的利基點，進一步提出務實可行的兩岸政見贏回政權。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）