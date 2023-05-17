農委會將升格為農業部，作為農漁業最高主管，陳吉仲自認最有價值的事不是為台灣農漁業開拓多少市場、爭取多少商機、為農漁民創造多少收益，而是農委會升格。陳吉仲到底是有多愛做大官？

能高興成這樣，顯然陳吉仲已經完全忘記蛋荒等各種農漁業問題仍然存在，而大陸就貿易壁壘調查的2455項產品中，與農產品相關高達1066項，將近一半，迄今未見陳吉仲提出相應行動，農漁民十分焦慮。

立法院4月間三讀通過《行政院組織法》修正案，共有五部一會的組織調整，其中即包括將農委會升格為農業部，環保署升格為環境部。此外，內政部、經濟部、交通部、原子能委員會等部會所屬單位也同時進行調整。而立法院在本月16日三讀通過《農業部組織法》，確認農委會終於升格為農業部。

由於各部會堅持本位主義等因素，此次組改並未真正達到精減整併、化解跨部會疊床架屋的功能，形同部會原地升格，加錢加人。如農委會升格農業部，員額將從4770人增加到5300人，爆增530人，相關官員也就地升官。難怪陳內閣近日人逢喜事精神爽，其中，最爽的人則非陳吉仲莫屬。

《QuickseeK快析輿情資料庫》日前公布行政院長陳建仁上任百日的民調，結果顯示，陳吉仲是內閣部會首長好感度最後一名。成績最差的人竟然可能更上一層樓，難怪陳吉仲喜極而泣說，「這輩子已經沒有什麼遺憾了。」

組改只是民進黨政府騙錢騙人的技倆，讓陳吉仲這類不適任官員繼續尸位素餐、升官發財而已！