新北市長侯友宜終於確定代表國民黨競逐2024總統大位，這也顯示藍營希望大選領頭羊走溫和、穩定之路，因而拒絕另一位爆衝性格人選。這就像兩岸關係，兵凶戰危之際，改走溫和、穩定路線對台灣最有利。憑什麼認定侯友宜有能力讓兩岸關係溫和、穩定，可以從他和賴清德的兩岸政策作比較談起。

政治態度溫和 讓人放心

侯友宜的兩岸政策，可以概括為「3D」，即深化民主（Democracy）、強化國防（Deterrence）、交流對話（Dialogue）。正如他所說「希望台海、區域穩定，兩岸平等、友善、尊嚴的交流，彼此越來越友善」。至於國家定位，侯友宜形容中華民國是「杯子」，台灣是「水」，把杯子捧好，才有水喝；維持中華民國，才能維持台灣。可以說，侯友宜認同「中華民國」，當然也接受《中華民國憲法》，《中華民國憲法》是「一中憲法」，這是藍綠都無法否認的事實。

反觀賴清德，認同「中華民國台灣」、服膺民進黨1999年《台灣前途決議文》，認為台灣已經是主權獨立的國家，沒有再宣布台灣獨立的必要，承諾持續站穩蔡英文總統的「四個堅持」立場，繼續蔡總統兩岸的路線。所謂蔡英文兩岸路線，是在《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》下運行的兩岸關係。

蔡總統雖堅持兩岸互不隸屬，但她從未主張台獨，也未曾否認《中華民國憲法》是「一中憲法」，「非獨」論述有其可信度。但賴清德不同，他標舉「台獨」旗幟從政，進入中央層級後自稱「務實台獨工作者」，美國、大陸始終對他心存疑慮，主張維持現狀的選民更對他不放心，因而民調支持度出現「天花板現象」。侯友宜起步晚，「讓人放心」成為他的利基。

侯友宜是國民黨有意競逐2024大位者中，政治態度最溫和的。台灣自1996年首次直選總統後，就走上政黨對抗不歸路，政治極端化造成社會分裂、選民同溫層化現象，對台灣長期的團結、繁榮十分不利。從陳水扁、馬英九到蔡英文，歷任總統都宣稱要凝聚「台灣共識」，卻都做不到。侯友宜有絕佳機會帶領選民凝聚「台灣共識」，進而與大陸發展出「兩岸共識」。

台灣多數民意不接受「一國兩制」，並非否定中國，而是對統一心存疑慮。大部分台灣人不否定文化中國、歷史中國、情感中國，也接受《中華民國憲法》與中國的法理連結，換句話說，兩岸的中國連結極深，歧異在「治權」歸屬。

日前中共召開全國對台工作會議，不提「一國兩制」，強調「大交流」，明顯希望穩定兩岸關係，此時，溫和的侯友宜代表國民黨參選總統，最有機會在《中華民國憲法》基礎上，與大陸磨合共識。

磨合兩岸共識 共建和平

九二共識對侯友宜來說不會是問題，畢竟國民黨全稱「中國國民黨」，前言明定「追求國家富強統一」，第二條規定「為中華民族之整體利益而奮鬥」。賴清德的「中華民國」則是寄居蟹「借殼」，他萬一當選總統，就職宣誓「余必遵守憲法」時，不知是否心有愧疚，若違背誓言，是否有究責機制？

民進黨不接受九二共識，其實是對「一個中國」堅壁清野，連「各表的一個中國」都拒絕，與大陸沒有任何對話的共同基礎，賴清德心知肚明，因而主張「以備戰來避戰」，以兩岸軍事實力差距，備戰要全盤依賴美國，最後的結果就是重蹈蔡英文覆轍，兩岸關係又陷入過去7年來的惡性循環。

若侯友宜贏得選戰，可以接續馬英九執政所建立的兩岸協商基礎，繼續跟大陸對話。習近平第3任期下的大陸，期望跟台灣各階層「交朋友」，國民黨執政，兩岸交流障礙解除，就可以重新回到和平發展主軸，就有機會與大陸透過對話與協商，共建兩岸「永久和平」。

「和平」應該是全民共識，賴清德堅持主權原則、一味依賴美國，想跟大陸談和平是天方夜譚，真能為兩岸建構永久和平的人，還是侯友宜莫屬。