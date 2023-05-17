全球經濟前景雖並不樂觀，但國際貨幣基金（IMF）卻在今年4月底，提高對亞洲經濟成長率的預測值至4.6%，其中預測中國及印度分別成長5.2%及5.9%，且將貢獻今年全球經濟成長的41.54%，包括中國貢獻34.08%，以及印度的7.46%。

更進一步的分析中，IMF提出「民間消費」將是今年中國經濟成長的主要動能，將勝過其他帶動成長的因素，包括投資或出口。在此同時，IMF認為今年中國將有強勁的服務業進口，但世界各國從而受惠的程度卻不一致。

所謂服務業進口包括：一、中國在境內購買海外之服務業產品，包括出口至中國的外國電影、餐飲、表演或音樂會；二、中國民眾出國在境外購買之服務業產品，包括海外觀光旅遊、餐飲、甚至遊學等花費。IMF因此指出觀光行業越具競爭力的國家，就越能更多地受惠於中國經濟的復甦。今年中國五一長假時，大陸民眾出國旅遊最多的國家及地區因此顯然有利，例如香港、泰國曼谷、澳門、新加坡、泰國普吉島、韓國首爾、日本東京等。至於台灣，則因目前尚未恢復開放陸客來台的觀光簽證，因此暫時無法從此項目上獲利。

陸客的海外旅遊之外，今年第一季中國的兩位數精品需求之成長，亦讓全球最大的跨國奢侈品企業LVMH成為最大受惠者。在法國上市、旗下擁有75個LV、Dior等知名品牌的LVMH，今年4月24日成為歐洲第一家市值超過5000億美元的公司，也是唯一一家入榜全球前十大市值的歐洲企業，尤其因此造成其董事長Bernard Arnault一舉超過馬斯克而成為當前世界首富。

LVMH自己分析他們的主力客戶並非超級富豪，而反倒是眾多的上層中產階級；這也正是中國創造全球精品需求成長的動力來源。中國的中產階級人數自2000年占中國人口1%的比例，目前已提升至近50%。雖然對於如何定義「中產階級」可能有不同標準，但依據中國國家統計局，中國現在超過50萬人民幣年所得者（約每人每年220萬新台幣），已有大約4億人口，這群廣大的消費族群甚至已超越當前全美國的總人口數。而基於名牌精品在中國因關稅而售價較高，因此自今年1月中國解封後，香港及澳門的精品店門前總見陸客大排長龍，港澳的經濟成長亦因絡繹不絕的陸客而受惠。

除了消費之外，今年以來中國出口地區及出口產品的轉型，更特別值得觀察。首先，依據中國海關總署數據，可看出中國的進出口地區皆更加多元化，也更加分散地區風險。例如今年第一季，中國對東協、拉丁美洲和非洲等新興市場的進出口貿易皆大幅增長。尤其對自去年1月1日起生效的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）之其他成員國，增長幅度更大。例如對新加坡、寮國、緬甸之進出口成長，分別達45.8%、37.8%、29%，全都遠高於今年第一季整體進出口貿易增速的4.8%。

其次，同樣根據中國海關總署5月9日發布的數據，今年1至4月，中國出口總值7.67兆人民幣（約當34.15兆新台幣），較去年同期增長10.6%。占出口總值比重最高的機電產品（金額為4.44兆人民幣，約當19.77兆新台幣，占比57.9%），創下10.5%的年增長率，其中汽車出口金額2045.3億人民幣（約當9107億新台幣），尤其達到120.3%的年成長率；大幅彌補了手機出口3.2%的下滑。

中國汽車出口的增長中，尤其以新能源汽車為主軸，占乘用車出口量的31%。電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池等一般俗稱的「新三樣」，不但皆有極大幅度的成長，且已廣為對全球200多個國家和地區出口，其中對歐盟、美國、東協、韓國和英國等前五大市場，今年第一季較去年同比之增長幅度更達88.7%、88.1%、103.5%、121.7%及118.2%。相較於傳統家電、以及勞力密集產業中的服裝和家具等出口的小幅成長，顯見中國出口產品趨向綠色低碳轉型的成果。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）