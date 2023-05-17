國民黨中常會正式通過徵召侯友宜參選2024總統大選，這個結果其實並不意外，更是順理成章；意味著在藍營中最孚眾望的「最強母雞」侯友宜已經通過複賽，此後必須承擔更重大的責任，以更積極的表現，團結所有力量繼續向最後的決賽挺進。令人欣慰的是，黨主席朱立倫與被提名人侯友宜都特別肯定了郭台銘的付出與貢獻，而郭也在第一時間表達了信守承諾支持侯友宜的態度，不僅解除了黨內恐爆內鬨的引信，也為黨內的團結帶來開門紅。

提出政策論述與贏的策略

迎戰2024的政黨輪替目標，國民黨必須通過三道關卡，分別是黨內團結、整合在野聯盟，以及提出感動人心的政策論述與贏的策略。目前至少在第一個關卡上，國民黨看似已經及格了，後面兩大關卡正襲面而來。

朱立倫此次的徵召過程雖然詭異莫名、流言四起而且凶險難測，但以結果來看，卻產生了兩個正面效應，一是延緩了侯友宜提早表態可能引發的質疑衝擊，二是化解了郭台銘後續反彈的正當性。因為雖破例讓非黨籍的郭參與徵召之爭，但1個月來，漸趨白熱化的侯郭之爭，並非都是負面影響，相互激盪之下，侯在新北市議會的「類國政」詢答表現不差，可謂成功通過大選的模擬考；郭也相當程度掀起了深藍與地方基層的熱情。

而且有了4年前的慘痛教訓，此番藍軍捲土重來，「團結」更是至高的鐵律，從黨中央到支持群眾，幾乎無人敢跨此紅線，因此這次才能以較成熟的心態和較周延的運作，使得黨內的競爭與團結不再像上次那般，悶燒掩蓋後爆炸內傷，改成這次的公開釋放壓力。

對國民黨來說，2024無疑仍將是一場空前的硬戰、苦戰，但成功機率卻比4年前更大。最新的民調顯示，有高達51%的民眾不支持民進黨繼續完全執政，遠超過其4成的支持度。相對來看，目前蔡英文總統的民調支持度仍有4成多，賴清德支持度也沒掉到3成5以下，而且侯賴之間的民調支持度也互有超前，但這在國民黨正式提名侯友宜定於一尊後，應該會有更明顯的成長。

整合在野聯盟、訴求藍白合，一直是國民黨頻頻喊話的重點，問題是，這其間只見人選的排列組合，看不到任何福國利民的治國理念，除讓中間選民有「為反而反」的觀感，也可能因自我設限，排擠掉民生願景相同的淺綠選民支持。

台灣人民厭倦藍綠惡鬥，期待政治清明跟對生活的要求，侯朱應以此為號召尋求籌組「反貪腐」、「顧民生」聯盟，建構出有理、有力挑戰的氣勢與氛圍，才能進一步下架貪腐濫權、失德失能的民進黨，並重現兩岸和平與共榮發展。

讓兩岸關係重現和平共榮

民進黨執政7年，導致民生不穩定讓國人面臨缺水、缺電、缺蛋，物價飛漲、青年無望，甚至在國防、外交、兩岸上也導致兵凶戰危，不斷引發民怨疑懼；所謂「君子務本，本立而道生」，與其將力量放在不確定的政治權謀上，更應用心於民生疾苦、有感有覺的政策上。雖說如今百廢待舉，但反貪腐、提振庶民經濟、重現兩岸和平，應該是最重要也最有共鳴的三大重點。

民眾對蔡政府不滿的另一個重要原因，是庶民經濟倒退與貧富不均。台灣除高科技產業外，多數受薪者陷於長期低薪及超高房價，普羅大眾在生存陷阱中苦苦掙扎，看不到希望，以至於年輕人不婚不育愈來愈普遍，少子化成了無解的國安危機。台灣雖然近年經濟數字亮眼，人民卻無感，對多數人民而言，國家的GDP成長幅度再高，恐怕也不如生活中的小確幸來得有感。

民進黨執政固然千瘡百孔，但仍有約30%的死忠支持者，國民黨如果以為喊個「非綠聯盟」，就可以集結所有討厭民進黨的選民，顯然是太過樂觀，也沒看清楚民眾所需。因為決定選舉勝負的是中間選民，他們早已厭倦藍綠惡鬥，民眾需要的是能打擊貪腐、改善治安、重振經濟、讓人民安居樂業，能苦民所苦，有魄力有擔當的硬漢，而不是陷溺在「非藍即綠」舊框架中只會唱高調、耍權謀的舊政客。

下架民進黨，找回台灣活力；贏回中華民國，打擊黑金貪腐；兩岸重現和平交流，讓人民真正過上好日子。侯友宜贏的策略與民之所願，盡在於此。