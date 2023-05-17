台灣首艘自製潛艦，台船公司正「三班晝夜加急，如火如荼趕工」；但官方釋出「潛艦下水」定義不明確，致「潛艦下水」的時間忽爾變來變出，實在令國人擔心不已。

依據2022年11月4日媒體的報導：「海軍參謀長蔣正國指出，依照合約期程，IDS原型艦2024年5月下水，台船有意提早下水期程。」2023年1月3日媒體報導：「台船董事長鄭文隆證實，目前IDS原型艦6個船段壓力殼都已完成，陸續將各項裝備與系統放置進各船段壓力殼後，現場已開始進行船段對接的電銲工作，9月完成IDS原型艦建造後，可望進入下水關鍵節點」。

而2023年2月13日媒體再次報導：「軍方官員指出，原型艦下水時間不排除提前至9月前，製造原型艦的海昌廠為全密閉廠區，所謂9月下水是指在廠區內舉行的儀式，代表全艦6個船段的裝備都裝好，並完成全艦壓力封殼，封殼後，外人只能看到艦體外觀，無法窺知內部裝備。」

但是2023年3月24日媒體再報導：「原型艦封殼作業順利，可望提前2024年2月前下水進行出海測試」。

儘管國防部與海軍、建造承包商（台船公司）和媒體的報導訊息相互矛盾衝突，屢有時空顛倒錯亂之虞，關鍵的重要節點就在於「潛艦下水」。就潛艦專業而言，潛艦建造的方式與過程和水面作戰艦迴異，是以對於「下水」的定義也就截然不同，就在政府不斷藉由媒體宣傳9月下水的訊息以「政治下水」的目標混淆，然國防部與海軍卻未公開明確說明或詮釋「潛艦下水」的真實定義，實為有失軍事專業的立場和尊嚴。

惟2023年5月4日某媒體的獨家報導，現任國安會諮詢委員、中科院董事的前參謀總長黃曙光上將，在國立海洋大學演講時間接詮釋了「潛艦下水」的定義；黃曙光表示：「首艘原型艦的進度，預計2023年9月會下水，這是工作進度到了一個節點；下水後會先在港內進行靜態測試、動態測試（HAT）等。到了2024年3、4月，原型艦就有機會出海測試（SAT）。」也就是說今年9月首艘新型潛艦正式下水，是由拖船將潛艦自台船公司的海昌廠建造乾塢拖出，採無動力模式浮於水面拖往既定的碼頭，繫泊靠港準備進行後續各階段一連串的測試評估；絕對不是潛艦在船塢內「潑潑水」或「放放水」就叫做「下水」！若真如此蠻幹，不僅僅是「政治操弄了國防軍事」，更是「政治侮辱了潛艦專業」！

在潛艦正式下水之前，要進行的測試和準備工作多如牛毛，概略可以分為三個段落即：「各壓力殼船段焊接結合」、「塢內各裝備測試」和「塢內靜水壓測試」。在塢內此三階段，首艘潛艦的「測試評估小組」和「潛艦監造小組」職責非常關鍵重要，任何測試和評估，都必須經由該兩組負責的成員，進行彼此互助卻各自獨立的雙重鑑查，於完成之後更必須於法定測試成果的法定文件上簽署負責。

在「各壓力殼船段焊接結合」階段，無論是作戰系統或是動力系統的各型裝備，都必須在完成單機測試之後裝設進入潛艦各壓力殼船段。一旦船段焊接完成之後，如果產生任何重大錯誤，可就只能重新切開壓力殼進行修改。壓力殼焊接之後，至少要經過三種以上的不同方式檢測焊道，並實施測圓，以確保焊接結構安全無誤。

然後開始進入「塢內各裝備測試」階段，此階段潛艦除戰鬥系統之外的所有動力系統，包含27個以上的主、次要系統，所有管線與電力都必須完成，藉由岸置提供的電力、高壓氣和海水管路，逐步由單一系統測試推進至相關系統的聯合測試，到最後全艦動力與電力系統整體測試。

在上述所有測試完備之後，必須再經過壓力殼內部與各系統管線的加壓測試，確保無任何微小的沙眼和裂縫；在此完成之後，開始準備進入「塢內靜水壓測試」階段，此階段又可分為二大部份：首先、是開始將海水導入物內，淹過海水冷卻進口即停止進水，移除岸置海水管路後，啟動潛艦主海水冷卻馬達進行全艦全面性測試，若確定無誤則可準備進入下一關鍵的一步：「潛艦靜態浮於水面」。

由於前一動次的測試，在於潛艦仍靠自身艦體的重量穩坐在塢墩上，僅將海水緩慢逐步灌入塢內至淹過海水冷卻進口以利測試；接著就是出塢下水前的最大考驗，逐步持續導入海水直到潛艦脫離塢墩，正常浮在水面上，在進行此過程前，必須仔細再仔細精算潛艦全艦的重量平衡，基於設計值與安裝裝備之後的實際值，重新評估再評估，然後將潛艦壓力殼的前、中、後、左右的平衡水櫃，做最後最佳的調整。開始進行時於塢邊前、中、後各象限都必須與潛艦劃定基準量測點，然後小心翼翼地逐步放水，過程中潛艦的前、後艦身角度不得超過正負1度之內，左右傾側角度誤差也必須保持在1度之內(甚至0.5度內)，一旦出現誤差超過標準，就必須立即停止塢內進水，盡快找出原因；倘若誤差值持續增大，則更須立即以「纜繩加固、持續抽水、返回坐墩」，然後找出原因排除之後，再重複作到合格為止。

當潛艦符合標準浮在塢內的靜水狀態下，還必須持續觀察數日，此時若情況穩定完全符合標準下，可以適度啟動個系統裝備，檢查和量測「潛艦自身裝備所產生的噪音初始值」，簡稱「本艦自我噪音」；並且也可以適度地啟動主機，推動大軸慢速轉動車葉是否正常，有無出現漏水、滲水和不尋常的震動現象；如果有不尋常的情況發生，同樣是緊急進行「纜繩加固、持續抽水、返回坐墩」，然後找出原因，將問題予以排除。

在上述於塢內測試的各階段最大的威脅，就是「意外泛水」；由於首艘潛艦仍然採用傳統式較先進的電瓶，因此在「出塢下水」之前，是否要進行電瓶的全功能充放電測試，則可視需求和必要在考量決定，原因在於首次充、放電極容易造成失火或爆炸，是以可以考量安全三權性因素，待「出塢下水」移泊至指定專用碼頭之後，再整備實施測試。

以上繁瑣的測試過程和細節，依據台船董事長鄭文隆所公開的資訊，自今年1月6個船段壓力殼完成起，至預定下水時間，僅有9個月的期程；要完成這麼多的過程，又要不會出現意料之外的困難或問題，這真的是太困難啦！這太艱難啦！風險太高啦！建造與潛艦人員的壓力太大啦！倘若真能達標不負眾所期望，個人絕對拍手讚揚：「這太厲害了！我的台灣，我的中華民國！我的海軍！實在堪稱是世界第一等！」就讓我們平心靜氣地拭目以待，這9個月後的成果！

至於在「出塢下水」移泊至指定專用碼頭之前，所進行的絕大部分都屬於「艦體、各系統裝備、浮力平衡、主動力和主電力」個別或之間的交互整合測試，比較無關作戰系統部分（除6具魚雷管和帆罩內的潛望鏡及各桅管必須先行校中之外）；至於移泊至指定專用碼頭之後，將進行的「泊港測試」（HAT）和「海上測試」（SAT），以及後續的「作戰測評」，則容後續再進行論述與評析！

（作者為前潛艦訓練中心教官、國防部戰略規劃司計畫督導官，現為中華經略國防協會研究員）

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