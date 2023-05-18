昨天（5月15日）從廈門搭船過金門，循小三通回嘉義。遇上了十多年來走小三通最離譜的一次盛況。

上午9點整的船班，廈門五通碼頭人滿為患。有倆朋友前一天下午去搭船，3點半、5點的船都排不上號，候補船位排到180多號，硬是沒搭上去。也只能排昨日的船回金門，再轉台灣。

常走小三通的人都知道，過去船班緊湊（金門廈門每半小時就對開一班），不用預約隨時可搭，一條船能坐2、300人，方便得很。

最近狀況完全不同，使用率超高，又剛好上個星期，福建省在福清舉辦一個兩岸道教交流論壇，台灣過去的好幾個團體全擠在14日、15日兩天返程。

昨天一早9點那班船，有一個大團200多人，抱著神像、拖著行李，加上各種科儀用品好幾大箱，光是拖拉著上船就人仰馬翻。

神明搭小三通。（作者提供）

神明像有媽祖、濟公、太子爺好幾尊，團員則分別來自台北、花蓮、高雄、桃園。

他們到了金門再搭飛機返台，於是金門飛台灣5個機場的班機，昨天是從早到晚均顯示訂位客滿。有散客一早在金門機場候位，排到下午4點才擠上飛機。

在廈門等船時，跟一位68歲的台灣阿伯（桃園人）聊天，他常住廈門市江頭（一個住很多台灣人的地方），過著退休生活，從小三通恢復以來，每星期跑2、3次金門，往來兩岸帶東西當單幫客，「一天賺個一千多塊錢」，新台幣不是人民幣。

因為年齡已逾65歲，他在兩岸搭乘公共運輸都享打折價，從廈門往金門就帶香菇，一趟賺50到100元人民幣；反向從金門回廈門，帶高粱酒、免稅菸、奶粉、面膜跟飲料，最多一趟可以賺到500塊人民幣。

兩岸海關規定的範圍內，單幫客攜帶菸酒等雜貨都拉到上限，例如菸酒進大陸，隔15天才准帶一次，天天來回帶會被打稅。

小三通單幫客由來已久，尤其是免稅菸酒差價大，提兩瓶酒、兩條菸上船再下船，就能賺回一趟船費，很合理。

最荒謬的是現在連「飲料」都有很高的差價。4月底我看到一個阿伯從金門搬3箱麥香紅茶上船，忍不住問他可賺多少，阿伯說60塊錢人民幣！

這事實在太離奇，375毫升的麥香紅茶箔包，台灣市售一罐15元台幣，是能賺多少啦！值得這樣搬過去大陸賣？

去問了一些業內人士，方知現在有些台灣飲料在大陸很缺貨，有一種叫純喫茶的東西，台灣賣25元台幣，大陸賣20元人民幣，於是小三通單幫客也在搬純喫茶。

單幫客帶貨，只要出了海關就有人來接貨，非常簡單省事。船來船往，都是錢啊！增加了多少就業機會。（洪肇君/資深媒體人）