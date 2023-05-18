蔡下賴上並沒有改變民進黨兩岸政策的本質，只不過是將抗中保台升級到2.0版本，改稱和平保台。至於其內涵一片空洞，完全仰賴後續選舉期間口號式概念予以填充。

賴清德聲稱要和平保台在先，如今進一步稱「沒有主權的和平 不是真正和平」，可謂是精妙的選舉話術。可惜的是，擺在現實面前此話完全不堪一擊。

如果主權是其他國家給予認可的「間接證明法」，則「冤有頭債有主」，賴清德應該向那些包括但不限於美國在內的國家（日、英、澳、韓、法、德、加等）強烈抗議，為何這些國家始終不給台灣給予主權承認？

更為可笑的是，相較於近年許多小國與我斷交，被綠營批評是被中共收買、金錢外交，造成我們主權外觀嚴重受損。而上述大國幾乎每個國家都是「主動」要與中共建交並與我斷交，中共既沒威脅也威脅不了上述國家。

如照賴清德的邏輯，試問上述國家有尊重中華民國或者是所謂的台灣的主權過?這些國家近期在美國教唆之下，從現任民代、次級官員到退休黨政要人魚貫訪台，主張的多是「沒有決策權」的聲援；而各國官方至多也只能聲援要求給予台灣國際活動空間，完全避開承認台灣主權的意涵。這種兩面手法賴清德難道沒有了然於胸？

如果主權是「自證擁有」，則破壞國家主權的不正是賴清德及其所屬的民進黨綠營?將中華民國國名在毫無法理程序下改稱中華民國台灣、台灣等非正式國名，亦不公開承認中華民國的法理基礎就是大陸時代政權的延續，只能躲在民粹的陰影下狂言台灣與中華人民共和國互不隸屬；參加各種國際性質組織也自甘墮落使用「中華台北」名義申請，這些難道都不是破壞賴清德口出主權的最好例子？

「沒有主權的和平 不是真正和平」的反面解讀即是有主權才有和平。然而事實上有主權沒和平的例子沒少過。南北韓皆聲稱有朝鮮半島主權，和平了嗎？烏克蘭對烏東地區也有主權，國際也多數承認，和平了嗎？其他中東地區終日干戈的國家哪個沒有主權？結果仍然是一片不和平。而造成不和平的真正原因，美國也難辭其咎。

賴清德真正想講的是，他要在有主權的前提下才願意跟跟中共談和平。他深知，中共不可能採取承認中華民國主權的做法，因此正好可以用中共不承認主權當藉口，堅持以承認主權為前提接觸談判，迴避掉爭取和平的道德義務。

問題是，就如同民進黨政府在擔心ECFA終止與否的立場「如果在不設前提之下，陸方願意來磋商的話，我們也願意。」難道符合民進黨利益時，就要求不設前提；不符合民進黨利益時，凡事都要設前提。這種與自身實力不相匹配的要求如何落實？

賴清德如真心爭取兩岸和平，就應開大門走大路「承認已經發生過的事實」，讓中共願意坐下來談，只有雙方都坐下來才有對等可言。

賴清德應及早揚棄過去務實台獨工作者的鷹派心理，更不應把當年拒進議會違悖法理的作風拿來對接兩岸問題，否則台灣失了和平不說，也將永遠失去主權。

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