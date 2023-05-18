2019年美台斷交40周年之際，卡特總統接受「美國之音」訪問，透露當年與中國大陸建交的目的，他是寄望由兩大國關係的正常化，為太平洋地區帶來長久的和平。當年據我所瞭解，卡特與我斷交的目的，的確是因可借此廢除《中美協防條約》，避免美國隨時會因防衛台灣與中國交戰。

追憶在1977年，卡特總統入主白宮後，第一夫人蘿莎琳來訪我主持的高齡醫學中心。她注意到我辦公室內掛著，甘迺迪總統的名言：

The Chinese use two brush strokes to write the word 'crisis.' One brushstroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, beware of the danger but recognize the opportunity.

John F Kennedy

中國人書寫兩個漢字「危」「機」來詮譯 'crisis'。當面臨危機時，要察覺「危」，也要識出「機」之所在。 約翰 甘乃迪

我告訴第一夫人，這是我的座右銘。我特別敬佩，像甘迺迪總統這般年輕的美國政治領袖竟會領悟到中文蘊含的智慧。這是很難能可貴。甘迺迪在處理古巴的美蘇核彈危機時，直是面臨「危險」，也察覺到「機會」。美蘇關係，在他任中雖仍續敵對，但至少建立了經常溝通的機制。

1978年10月1日北京在慶祝國慶，白宮同日在為卡特總統慶祝生日，怎麼會那麼巧？我就有兩國會建交的預感。就在年底卡特宣布與台灣斷交，我仍很難過。他助理向我解釋，斷交的目的，是為解除《中美協防條約》，而避免美國捲入台海戰亂。他認為兩岸同是華人，應能坐下和談。在卡特任中，美國沒有派兵至國外打戰，他卸任後，猶勤於調處國際政治紛爭。汶川地震，他默默到災區做木匠重建義工。

2周前，一位記者來電要訪問我，有關當年卡特宣布與台灣斷交舊事。因卡特己因腦疾陷入昏迷，這報導是要先寫妥這「訪問」，等他一死就搶先發表。我說我不忍心他尚活著，就當做他己死了。我遐思，他現在不想走，或許他正在等兩岸，最後坐下來和談的佳音。

美國的國內也有諸多政治紛爭且很激烈，但卻都很快癒合。例如共和黨老布希就公開痛罵過，民主黨柯林頓的「外交常識」，不如「我家的狗Millie」。我以為兩位會結下不解之仇。然而後來，兩位成了形影不離的好友。為何這兩位前後任總統會完全不嫌前仇舊怨？就在兩位都是「講信」之爭，始能在之後很快有「修睦」之和，更重要他們有共同目標，就是要美國團結強盛。相對，台灣的政爭，常不「講信」而耍詐。因而結的怨，就很難冰釋。

兩岸的起起伏伏關係中，我也略涉入而有所感慨。在1995年李登輝總統欲藉訪問母校來美，因為有違「一中原則」而難獲白宮許可。據說台灣當局為此花了不貲的公關費用，聘請美國公關公司遊說，但白宮仍一直不同意。公司經理人來找我，希望我向白宮遊說，理由是「李總統是你們台灣的總統」。我答應一試。由白宮方面，我了解底線是李總統只能以「私人身分訪問，不談政治」。接著，台灣當局表示會遵守這底線。我另建議在其母校的講題，以農經較妥，如：「台灣光復後，農業經濟之發展」，可能延伸的副題「台灣與中國大陸農業合作之前瞻」。此講題和李總統當年的博士論文也可接軌。

於是我致函白官，1995年6月22日柯林頓總統覆函，信長僅錄要點: 「我允許李總統來美，到他的母校做私人訪問。這是很為難的決定。我認為這只是私人訪問，自不違背一中原則。我認為中國和台灣應努力解決他們的歧異，務使海峽兩岸的中國人同享和平中的繁榮。這一決定絕不是我們對一中政策有任何改變。」。

很不幸，台灣當局未守信諾。李總統的演講，題目竟是「民之所欲，常在我心」，這講題本身就像皇帝詔書，強調政治性。中共當局認為違反一中原則，而掀起台海危局。台灣部分官員迷惑於金錢外交，而忽略了「講信修睦」。

《新新聞》如此報導：「1995年李登輝透過卡西迪公關公司成功突破中國外交封鎖……給了卡西迪公關名利兼具的豐厚報酬，也吸引來想要分杯羹的形形色色人物。」。事實是美國上至總統，下至一般公務員，藉公務拿非法的金錢就構成貪污；若錢來自國外，加上叛國。世界法治國家都是如此，除了貪腐的政府。因此外交應是光明正大。

只要靜思，就會發覺外交機密預算愈多，外交反而就愈朝黑暗退步，斷交屢增。因金錢只能用於勾結貪官，鮮有助於正當外交。台灣外交該走光明正大路線了。

中華民國曾有過70個國家有外交，現在有13個小國家；相對，中共現在有邦交182個，台灣外交自是前路茫茫。未來2年台灣最需要以冷靜理智來思考。不幸近來應邀訪台的各國政治人物，似對點燃兩岸戰火很用勁。這或許是金錢外交在造孽，也可能是台海戰雲密布的肇因。在此歷史最險峻之時，兩岸執政者都應為人民安危著想，而誠懇告知國際外交界，兩岸需要的是和平繁榮，不是戰禍慘愴。該是雙方坐下點一盞慧燈，照亮漫漫前路的時候了。

我到大陸旅遊多次，但不涉兩岸政治。只在1990年，我到上海旅遊，突接到汪道涵先生電話，約我次日和他及幾位兩岸事務專家一起早餐。我告訴他，我很高興和大家見面，但我要言明不代表任何團体。早餐時，他首先說，兩岸應早日和談，萬事和為貴，我完全同意。

汪先生說，他讀交通大學時，看到一位富家同學在操埸騎腳踏車。他目不轉睛看，心中想將來要努力，務使每個中國家庭都有一輛腳踏車。高先生，你早上，是不是看到上海滿街腳踏車？但現在人家是四輪的汽車了。真的，兩岸都「時不我予」！

我們談很多，最後他問我，台灣設「海基會」，做什麼？我說不知道。他又追問你猜呢？我答我猜是他們想跟你們握手，先帶個手套。我回台灣，他託人送信給我，他們決定設「海協會」。我有另類想法，兩邊執政當局應儘速直接坐下來談，而不需帶「非官非民」的面具。否則只在浪費時光。汪先生所提「時不我予」四字，言猶在耳。然而又過了33年，且和平倒退了。戰雲漸近，雷聲震耳。此時，「坐下來談」的呼籲，自有「一笑泯恩仇」的溫馨在。

兩岸雖有不斷爭端，但並沒發生戰事。此長期間中，《台灣關係法》（TRA）確發揮了很大功能，使台灣與美國無外交關係之下，仍能繼續有良好關係。與大陸關係也平穩。直到最近才再陷劍拔怒張的局面。當年國會通過TRA，最重要最關鍵的人物，就是時任參議院外交委員會主席邱池（F. Church）參議員。邱池是我的鄰居好友，我們有很密切交往。他與白宮卡特總統同為民主黨，總統交付要通過的是《台灣授權法》（TEA）。邱池認為TEA，台灣在未及準備就淪陷入中共手中，對台灣人民很不公平。他認為美國，長久以來是堅守原則的國家，但現在顯然迷失了。他決定拒絕總統的TEA，而另提TRA。

邱池是哈佛法學博士。二次大戰，他服役在上海戰區，與中國軍隊並肩抗日。他認為兩岸有充分時間和談，一個健全的中國是有助世界和平。因邱池參議員以他學識、見識及正義的支持，得使當年台灣面臨危機，得由「危險」中獲得再佇立的「機會」。當時台灣，因有他以外委會主席全力支持，而受到美國參眾議員的幾乎一致的支持。這期間，我追隨著他，奔波於美國議會政界。

除TRA法案外，有兩件事，他要我銘記著。他告訴我，他早年堅持沒理由續打越戰，美國勝不了北越，因而觸怒了詹森總統及將領們。這些歷史悠久的亞州大小國，具有堅忍持久的倔強韌性，打長期戰爭美國是戰勝不了。另外，他認為國家的情治單位，必須受國會嚴密監督，否則會因權力囂張而侵害人民。

後來邱池主席英年早逝，他臨終之夜，夫人、么兒和我一直在側。他囑我，要記著TRA是為維護和平而臨時立法，絕不是以此敵對中國。兩岸早日應坐下來談。中美注定只能和平。否則若中美兩個巨人有戰爭，必二敗俱傷，且禍殃全球。他唇乾裂仍堅持要把話說完。我用冰塊潤他的唇，強忍自己不流淚。

他辭世後，國會一致通過，在他的家鄉愛達荷州設立F. Church - River of No Return Wilderness，邱池「大江東去不復返」原野。此原野240萬英畝，廣壙無邊。世世代代美國人要記著，邱池曾為美國挽回正義公平的立國原則。台灣的人們雖很少會知道，他曾為台灣的和平辛勤奔波。但願台灣人，知道在戰爭「危機」中，察覺「危」，也識出「機」之所在，而邁向和平的大方向。（作者為前立法委員）

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