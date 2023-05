2019年美台斷交40周年之際,卡特總統接受「美國之音」訪問,透露當年與中國大陸建交的目的,他是寄望由兩大國關係的正常化,為太平洋地區帶來長久的和平。當年據我所瞭解,卡特與我斷交的目的,的確是因可借此廢除《中美協防條約》,避免美國隨時會因防衛台灣與中國交戰。

追憶在1977年,卡特總統入主白宮後,第一夫人蘿莎琳來訪我主持的高齡醫學中心。她注意到我辦公室內掛著,甘迺迪總統的名言:

The Chinese use two brush strokes to write the word 'crisis.' One brushstroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, beware of the danger but recognize the opportunity.

John F Kennedy

中國人書寫兩個漢字「危」「機」來詮譯 'crisis'。當面臨危機時,要察覺「危」,也要識出「機」之所在。 約翰 甘乃迪

我告訴第一夫人,這是我的座右銘。我特別敬佩,像甘迺迪總統這般年輕的美國政治領袖竟會領悟到中文蘊含的智慧。這是很難能可貴。甘迺迪在處理古巴的美蘇核彈危機時,直是面臨「危險」,也察覺到「機會」。美蘇關係,在他任中雖仍續敵對,但至少建立了經常溝通的機制。

1978年10月1日北京在慶祝國慶,白宮同日在為卡特總統慶祝生日,怎麼會那麼巧?我就有兩國會建交的預感。就在年底卡特宣布與台灣斷交,我仍很難過。他助理向我解釋,斷交的目的,是為解除《中美協防條約》,而避免美國捲入台海戰亂。他認為兩岸同是華人,應能坐下和談。在卡特任中,美國沒有派兵至國外打戰,他卸任後,猶勤於調處國際政治紛爭。汶川地震,他默默到災區做木匠重建義工。

2周前,一位記者來電要訪問我,有關當年卡特宣布與台灣斷交舊事。因卡特己因腦疾陷入昏迷,這報導是要先寫妥這「訪問」,等他一死就搶先發表。我說我不忍心他尚活著,就當做他己死了。我遐思,他現在不想走,或許他正在等兩岸,最後坐下來和談的佳音。

美國的國內也有諸多政治紛爭且很激烈,但卻都很快癒合。例如共和黨老布希就公開痛罵過,民主黨柯林頓的「外交常識」,不如「我家的狗Millie」。我以為兩位會結下不解之仇。然而後來,兩位成了形影不離的好友。為何這兩位前後任總統會完全不嫌前仇舊怨?就在兩位都是「講信」之爭,始能在之後很快有「修睦」之和,更重要他們有共同目標,就是要美國團結強盛。相對,台灣的政爭,常不「講信」而耍詐。因而結的怨,就很難冰釋。

兩岸的起起伏伏關係中,我也略涉入而有所感慨。在1995年李登輝總統欲藉訪問母校來美,因為有違「一中原則」而難獲白宮許可。據說台灣當局為此花了不貲的公關費用,聘請美國公關公司遊說,但白宮仍一直不同意。公司經理人來找我,希望我向白宮遊說,理由是「李總統是你們台灣的總統」。我答應一試。由白宮方面,我了解底線是李總統只能以「私人身分訪問,不談政治」。接著,台灣當局表示會遵守這底線。我另建議在其母校的講題,以農經較妥,如:「台灣光復後,農業經濟之發展」,可能延伸的副題「台灣與中國大陸農業合作之前瞻」。此講題和李總統當年的博士論文也可接軌。

於是我致函白官,1995年6月22日柯林頓總統覆函,信長僅錄要點: 「我允許李總統來美,到他的母校做私人訪問。這是很為難的決定。我認為這只是私人訪問,自不違背一中原則。我認為中國和台灣應努力解決他們的歧異,務使海峽兩岸的中國人同享和平中的繁榮。這一決定絕不是我們對一中政策有任何改變。」。

很不幸,台灣當局未守信諾。李總統的演講,題目竟是「民之所欲,常在我心」,這講題本身就像皇帝詔書,強調政治性。中共當局認為違反一中原則,而掀起台海危局。台灣部分官員迷惑於金錢外交,而忽略了「講信修睦」。

《新新聞》如此報導:「1995年李登輝透過卡西迪公關公司成功突破中國外交封鎖……給了卡西迪公關名利兼具的豐厚報酬,也吸引來想要分杯羹的形形色色人物。」。事實是美國上至總統,下至一般公務員,藉公務拿非法的金錢就構成貪污;若錢來自國外,加上叛國。世界法治國家都是如此,除了貪腐的政府。因此外交應是光明正大。

只要靜思,就會發覺外交機密預算愈多,外交反而就愈朝黑暗退步,斷交屢增。因金錢只能用於勾結貪官,鮮有助於正當外交。台灣外交該走光明正大路線了。

中華民國曾有過70個國家有外交,現在有13個小國家;相對,中共現在有邦交182個,台灣外交自是前路茫茫。未來2年台灣最需要以冷靜理智來思考。不幸近來應邀訪台的各國政治人物,似對點燃兩岸戰火很用勁。這或許是金錢外交在造孽,也可能是台海戰雲密布的肇因。在此歷史最險峻之時,兩岸執政者都應為人民安危著想,而誠懇告知國際外交界,兩岸需要的是和平繁榮,不是戰禍慘愴。該是雙方坐下點一盞慧燈,照亮漫漫前路的時候了。

我到大陸旅遊多次,但不涉兩岸政治。只在1990年,我到上海旅遊,突接到汪道涵先生電話,約我次日和他及幾位兩岸事務專家一起早餐。我告訴他,我很高興和大家見面,但我要言明不代表任何團体。早餐時,他首先說,兩岸應早日和談,萬事和為貴,我完全同意。

汪先生說,他讀交通大學時,看到一位富家同學在操埸騎腳踏車。他目不轉睛看,心中想將來要努力,務使每個中國家庭都有一輛腳踏車。高先生,你早上,是不是看到上海滿街腳踏車?但現在人家是四輪的汽車了。真的,兩岸都「時不我予」!

我們談很多,最後他問我,台灣設「海基會」,做什麼?我說不知道。他又追問你猜呢?我答我猜是他們想跟你們握手,先帶個手套。我回台灣,他託人送信給我,他們決定設「海協會」。我有另類想法,兩邊執政當局應儘速直接坐下來談,而不需帶「非官非民」的面具。否則只在浪費時光。汪先生所提「時不我予」四字,言猶在耳。然而又過了33年,且和平倒退了。戰雲漸近,雷聲震耳。此時,「坐下來談」的呼籲,自有「一笑泯恩仇」的溫馨在。

兩岸雖有不斷爭端,但並沒發生戰事。此長期間中,《台灣關係法》(TRA)確發揮了很大功能,使台灣與美國無外交關係之下,仍能繼續有良好關係。與大陸關係也平穩。直到最近才再陷劍拔怒張的局面。當年國會通過TRA,最重要最關鍵的人物,就是時任參議院外交委員會主席邱池(F. Church)參議員。邱池是我的鄰居好友,我們有很密切交往。他與白宮卡特總統同為民主黨,總統交付要通過的是《台灣授權法》(TEA)。邱池認為TEA,台灣在未及準備就淪陷入中共手中,對台灣人民很不公平。他認為美國,長久以來是堅守原則的國家,但現在顯然迷失了。他決定拒絕總統的TEA,而另提TRA。

邱池是哈佛法學博士。二次大戰,他服役在上海戰區,與中國軍隊並肩抗日。他認為兩岸有充分時間和談,一個健全的中國是有助世界和平。因邱池參議員以他學識、見識及正義的支持,得使當年台灣面臨危機,得由「危險」中獲得再佇立的「機會」。當時台灣,因有他以外委會主席全力支持,而受到美國參眾議員的幾乎一致的支持。這期間,我追隨著他,奔波於美國議會政界。

除TRA法案外,有兩件事,他要我銘記著。他告訴我,他早年堅持沒理由續打越戰,美國勝不了北越,因而觸怒了詹森總統及將領們。這些歷史悠久的亞州大小國,具有堅忍持久的倔強韌性,打長期戰爭美國是戰勝不了。另外,他認為國家的情治單位,必須受國會嚴密監督,否則會因權力囂張而侵害人民。

後來邱池主席英年早逝,他臨終之夜,夫人、么兒和我一直在側。他囑我,要記著TRA是為維護和平而臨時立法,絕不是以此敵對中國。兩岸早日應坐下來談。中美注定只能和平。否則若中美兩個巨人有戰爭,必二敗俱傷,且禍殃全球。他唇乾裂仍堅持要把話說完。我用冰塊潤他的唇,強忍自己不流淚。

他辭世後,國會一致通過,在他的家鄉愛達荷州設立F. Church - River of No Return Wilderness,邱池「大江東去不復返」原野。此原野240萬英畝,廣壙無邊。世世代代美國人要記著,邱池曾為美國挽回正義公平的立國原則。台灣的人們雖很少會知道,他曾為台灣的和平辛勤奔波。但願台灣人,知道在戰爭「危機」中,察覺「危」,也識出「機」之所在,而邁向和平的大方向。(作者為前立法委員)

