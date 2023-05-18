川普時期的世界對美國是極為不滿的。無論是競爭對手還是盟友夥伴都深受美對外政策之苦。而自拜登上台以來，美雖然在言論上有所調整，在實際行動上卻依舊讓很多國家認為，美外交政策並沒有在實質上從川普的道路上大幅轉向。從布林肯怠慢東協國家外長，只在從愛爾蘭飛以色列的飛機上嘗試接入會議卻讓各方尷尬等待的外交事故，到不顧北約盟友反對從阿富汗撤軍，讓北約在阿後勤徹底癱瘓，從迫使歐洲承擔對俄制裁的大部分代價，到以《通膨削減法案》大量補貼美國企業，讓夥伴國家的企業處於不利的競爭地位，等等。可以說，拜登政府在外交上雖然沒有川普時期那麼出格，卻同樣令各方不滿。

美方自己洩露出來的情報評估也告訴我們，美國對自己的外交處境並不那麼樂觀。最新洩露的機密文件顯示，主要開發中國家並不希望被捲入中美競爭，也不希望參與俄烏衝突中的站隊——當然，各方都希望能在中美俄的博弈中獲益。美方的一些夥伴或者一直在爭取的對象，比如印度、巴西、巴基斯坦、埃及等，都認為美國不再是那個完全無法撼動的霸權國了，他們也因此沒有必要一直一邊倒地靠向美國，偶爾搞一搞「權力平衡」也是很值得的。

日本和美國並非鐵板一塊。岸田文雄最近在接受《經濟學人》採訪時表示，中美日之間必須優先考慮積極主動的外交，他希望日本能和中國建立有建設性的、穩定的關係。總體來說，岸田認為中美之間的衝突當前可能過於激烈了。因此，日本領導層已經多次呼籲美日和中國之間應該加強溝通。日本的相關態度也已經在「七國集團」外長會議的聯合公報中體現出來。報告指出「七國集團」成員國應該和中國坦誠相待，與中國合作。

菲律賓這邊，雖然美菲最近的軍事合作進行得如火如荼，但菲律賓總統馬可仕已明確表示，如果未來在台海發生戰爭，美國將不能利用其在菲律賓的軍事基地對中國採取「進攻行動」。一方面，菲律賓在加強與美國防務關係的同時，也要在中美之間取得一定的平衡，另一方面，菲律賓願意與美進行防務合作，主要是希望能獲得美方在安全上的保護，而非將自己作為棋子，捲入到大國衝突之中。

印度方面，除了俄烏衝突以來一直不願意和美國站隊，反而和俄羅斯提升貿易的規模，大量購買俄羅斯原油，最新的情報洩露還顯示，印度方面已經在私底下向俄羅斯保證在G20峰會上不討論俄烏戰爭這個議題。雖然印度在這個議題上顯然會受到美方及其他一些參與方的施壓，但印度的態度就足以表明其在美俄之間搞平衡的意圖。而且，印度的立場也代表了很多在美俄之間不願意站隊的國家，因為他們看到俄羅斯的實力好像並沒有在受到西方全面制裁、施壓之後受到太大的影響——這也是美方洩密情報內的評估——有些國家還需要從俄羅斯繼續不斷購買能源和武器。

另外，法國要搞「外交自主」，受美國大量援助的埃及考慮要賣火箭彈給俄羅斯，巴西要和美國背道而馳推動「全球和平陣營」並在其中扮演重要角色，阿根廷、墨西哥等都希望在中美之間斡旋以獲取最大的利益等等。美國最近的幾波外交攻勢正是在陷入這種窘境之後做出補償的迫不得已。

也正是因為看到這種現狀，美國不得不利用去年中期選舉和明年大選之間的這個窗口期來做一些調整，尤其是去嘗試穩住中美關係，不讓雙邊關係繼續下滑，這才有了貿易代表戴琪在4月20日再次重申美國沒有和中國脫鉤的意圖，財長耶倫在同一天表示要和中國建立有建設性的、公平的關係，而沙利文隨後也很不情願地表態希望與中國保持經濟聯繫，支持「去風險和多樣化」，而不是脫鉤。與此同時，布林肯希望能將其訪華一事重新提上日程，耶倫和雷蒙多也希望能做讓中美關係「破冰」的使者，奧斯汀也希望和中國防長於下月在新加坡會晤。美方雖然更為看重的是「溝通渠道暢通」本身，並沒有做好在實質議題上和中國加深合作的準備（在高科技領域可能馬上還會變本加厲對中方有所打壓），但上面所提的這樣的姿態或多或少也源於外部大環境的改變，以及美方對中方硬實力正在逼近美國的評估。

從近來中美的競爭中，我們也看到了一些積極的因素。比如中方在成功撮合沙烏地阿拉伯與伊朗恢復關係之後又開始嘗試在俄烏之間斡旋，而美國也對在蘇丹、葉門、巴以等一些地區的衝突尤為關心。中美比賽誰能給世界帶來更多的和平與發展對國際社會而言顯然是好事。而一些國家自然也希望能在這一輪大洗牌中獲得更大的自主空間和利益，而並不會因為某一方面加強了外交攻勢就完全一邊倒地朝向那一方。多極的世界秩序正在緩緩到來。（作者為美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※ 以上言論不代表旺中媒體集團立場※