大學第一次收到成績單喜出望外，興沖沖跑到行政大樓，選了一項農學院學生有資格的獎學金；辦事先生曉以大義，「同學，你的成績才80幾分，人家文學院的都至少90分以上。」相形見絀，不好意思堅持拿申請單。結果發現獲獎者的成績竟然比我低，此後，對於人家好意曉以大義，總是戒慎小心。

同班同學追了4年，預官鳳山步校結訓前嘗試挽回芳心不成，她的母親安慰，「如果沒有緣的話，就當做你的妹妹好了。」聽完人生頓時變成黑白，次日望著七么四高地就是衝不上去。後來部隊移防金門，鍥而不捨，雙方魚雁往返各500多封信，不僅沒有兵變，還結成連理，一起出國唸書、回國教書。

時間稍微倒轉，掛階少尉一開頭分發雙連坡。背著黃埔大背包去報到，師長好心跟我說，「施排，師部相當複雜，我先送你到部隊歷練，再找你回來。」再笨的人都知道長官的意思，被派到最後一個營、最後一個連、最後一個排，所有病號、有前科或原住民弟兄相濡以沫，鼠牛虎兔都見識過。

碩士在愛荷華州大，內人則在伊利諾大學，聚少離多，企盼博士班能在同校。兩人指導教授幫忙美言，就是拿不到博士入學許可，建議我去政治系談談。華裔主事者于子橋直言該州財政不佳，除非自己帶獎學金來，否則不收外國學生，免得夜長夢多；他安慰道，「這不是針對你」。終究，夫婦都獲得俄亥俄州大獎學金。

曾經幫老闆蒐集被雷根提名當首席大法官的芮恩奎斯特言行，參議院的聽證會拿放大鏡檢視。當時，保守分子擔心黑人、西班牙裔選民踴躍投票，在隊伍旁惡意百般挑釁，質問「你會不會寫名字、會不會唱國歌、會不會背憲法？」弱勢者難免自慚形穢而卻步。芮恩奎斯特被指控干擾投票，辯說到場維持秩序。

話說友人的老婆經過國中校長培訓分發，教育局長好言相勸，這個位子是要留給議長的女兒，「你來了不會有好日子過」。她努力不懈，終於分發鄰近的縣，這次更狠，還要她寫切結書說自願放棄到任。既要將人家吊死，還強迫自己編織吊索。這種地方上的恩寵關係，出身軍公教家庭的人應該是深惡痛絕。

當年想要升等，抱著研究成果去人事室，院方硬是要我把東西取回，永遠忘不了被罵「搞不清狀況」的那一幕；這票人後來發現已登錄無法撤件，只好強行表決。隔壁系主任偷偷告訴我，「施主任，我們通常要幹掉一個人是3比2比較好看，因為你太強了，只好5比0」。

經過指點，不要自以為是，時間到了自然會通知送件。那天總算來了，我已意興闌珊，把所有資料丟給助理，連簽名都懶，由她刻印蓋章。我到東華的原因之一是教師年資失衡，盡心盡力，前後3年升了10名，包括當面難堪者。畢竟，升等看外審的專業評價，不該有其他干擾。

美國對台灣的未來有各種想定，最壞的情況是撤僑，意味著放棄這個國家、聽任生靈塗炭。果如媒體所言，竟然強人所難要在漢光演習撤僑，又不是要練神功，豈有自宮的道理？

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）