民進黨總統參選人、黨主席賴清德與大學生座談，在回應有關能否壓制房價問題時，說出「房價現在在降」的「驚句」，引發社會譁然，被酸缺乏同理心，簡直是活在平行時空中，不知民生疾苦。民進黨事後雖趕緊澄清，卻是越描越黑，正好再一次證明完全執政7年、享盡權力資源的民進黨，早已離年輕人越來越遠了。

40歲以下的年輕人，一直是民進黨引以為傲的政治資本，從選舉時的選票到執政時的各種支持，很多年輕人似乎都是無怨無悔，挺綠到底；但曾幾何時，原本充滿希望的熱情也禁不住現實的摧殘與欺騙，蔡總統連任以來，民調均顯示民進黨的年輕選票與支持度正在大量、快速地流失。

自蔡政府完全執政以來，缺水、缺電、缺蛋、物價飛漲等民生問題是民眾最直接的感受，民進黨吃銅吃鐵、包山包海，各種貪腐、黑金現象一再爆發，更不必說高層次的箝制新聞言論自由、操弄網軍亂政、護航特定疫苗黑幕重重，人民全都看在眼裡、怒在心裡！

正如台灣民意基金會董事長游盈隆說的，從歷次民調可發現，蔡英文執政7年以來，最大的敗筆就是內政。而內政失德失能，受害最直接的就是年輕人。他們是國家社會未來的希望，還有美好的人生亟待開展，卻要受限於長期低薪與高房價，導致不婚不生，造成國安危機；更年輕的學子們，連當兵的時間都被延長，更面臨兵凶戰危的風險。

蔡政府造成的這些弊端與怨氣，最後都得由賴清德來承受。當初民進黨以青年作為衝高選票的基礎、邁向執政的先鋒，現在自作自受，年輕人也將是賴清德選情崩盤的破口。