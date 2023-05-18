民進黨主席賴清德日前在政大針對學生「如何解決房價問題」的提問，回應說：「你有沒有注意到房價現在在降？」引發學生議論和不滿。無獨有偶，內政部長林右昌在一場演講中回答「青年購屋基金」進度的詢問時，表示「年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒有規畫。」或是因想買的地點，區位價格太高，這說法同樣在網路上「炸鍋」。

其實，兩人的說法都不能算錯，要看從哪個角度看。但是，在全國房價早已飆過頭，年輕人即使不吃不喝多年，也難在合理期間累積到購屋能力的悲觀氛圍下，兩位民進黨當紅、職位也都關係到年輕人「居住正義」的政治人物，說出這種令他們失望的話，只能說政府高層沒有足夠的「同理心」，才無法設身處地說出年輕人能夠接受的話。而在進入總統大選的此刻，即使兩人事後都迅速澄清或補充說法來減少傷害，但對選情的負面影響已經發酵，值得蔡政府警惕。

觀察內政部房價指數，可以發現全台灣房價在蔡政府2016年上任後到去年底，已經大幅上漲了將近3成(27.5%)，而幅度最大的卻不是過去一般人認為的大台北地區，而是台南(40.3%)、台中(36.0%)、高雄(31.6%)和桃園(30.3%)，新北(21.3%)和台北(13.1%)反而是殿後的。這讓年輕人覺得，蔡政府除了讓他們面臨當兵打仗的風險之外，也讓他們比過去更沒能力買房；這種悲嘆過去是以北部居民為主，現在更擴展到南部，成為一種全台民眾都面臨的購屋困境。這對以南部為「選舉票倉」的民進黨而言，當然對選情產生極為不利的影響。

在蔡政府幾波打房之下，房價飆漲的趨勢的確受到抑制。但依「信義房價指數」今年第1季的資料顯示，雖然台北市指數約下跌3（以2016年為100），新竹和高雄也分別下跌2.5和1，但新北和台中卻都還在上漲，分別為1.1和0.9，桃園指數更猛漲了7.8，全台指數也是正成長1.8；因此賴主席對房價變動趨勢似乎過於樂觀，和許多年輕人的感受不同，也難怪讓他們不爽了。

更何況，別說台北市指數跌了3，就算是跌了10，也還是比蔡政府上台時飆升了15。對照蔡總統競選時的政見，要住進「社會宅」對絕大多數年輕人而言，只是個遙遠的夢想；「租屋補貼」也問題不小，看得到卻可能吃不到，「居住正義」可說是飄渺不定、似有還無。一個國民最基本的「居住權」問題，就將人民壓得喘不過氣來，蔡政府對年輕人又該如何交代？

「莫忘世上苦人多」，若政府高層未能充分苦民所苦、體會百姓的心情，則這種讓人「炸鍋」的案例之後還會陸續發生。而如果剛好發生在投票前夕，那民進黨「翻船」的機率就會大幅提高，各方大選「參賽者」應引以為戒。

（作者為中華貨幣金融協會理事、亞太綜合研究院高級顧問）