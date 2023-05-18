轉眼間又是520，蔡政府即將進入最後一年任期。相信2016年的520時，誰都未曾預料到如今的兩岸關係已瀕臨戰爭。7年來，台海情勢急轉直下，既有美中強權對抗的大環境影響，也有民進黨抗中路線覆水難收的驅動，無論2024最終誰勝出，蔡政府都必須面對未來一年兩岸兵凶戰危的現實。

人民不要打仗 重中之重

相比美方政治人物成天把「給台灣人配槍」掛在嘴邊，中國大陸所幸還保持最後一絲善意和冷靜。剛結束的中共2023年對台工作會議，「對台新三角」王滬寧、王毅、宋濤對外釋出和近幾年截然不同的政治訊息，少了硝煙味濃重的鬥爭用詞，多了穩重緩和的促交流表述。和平發展、融合發展依然是大陸當前對台主軸，解放軍的台海威懾行動，仍然是服務於「七分政治」的「三分軍事」，寄希望於台灣人民的態度並未改變。

之所以稱北京仍然「寄希望於台灣人民」，是因為此次對台工作會議之後，國台辦發言人再次重申，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞共同心聲，也是台灣社會主流民意。「四要」不僅見諸於國台辦主任宋濤上任後首次在《兩岸關係》雜誌的新春賀詞，也出現在今年以來大陸官方涉台座談、拜會等場合，包括宋濤與前總統馬英九在武漢的會面上。

耐人尋味的是，要和平、要發展、要交流、要合作，的確呼應了台灣民意現狀，也是台灣社會跨越黨派的最大公約數。北京心知肚明，目前台灣多數民眾不可能「要統一」、「要獨立」，更不可能「要打仗」，所謂「四要」其實就是「維持現狀」的代名詞。這意味著大陸官方不會像民間輿論那樣，躁進以武力或壓力推動兩岸統一，而是仍然把說服和爭取台灣民心當做優先選項。

現在，球又回到蔡政府手上。儘管蔡英文總統任期只剩最後一年，在賴清德強勢主導民進黨、美方強勢下指導棋的映襯下，多少透出跛腳的尷尬與無奈，但直到明年520之前，蔡總統依舊是中華民國的領導人、蔡政府仍然要為台灣全民安全與福祉負責。當北京對台政策調整、疫後兩岸交流起步之時，蔡政府務必有所回應，將穩定台海、恢復交流視為任期末年的重中之重。

最適當的辦法是，蔡總統應藉520談話的重要時間點，在談及兩岸議題時，同樣以要和平、要發展、要交流、要合作之「四要」，表達目前台灣不分朝野對兩岸和平穩定的共同期待，也隔空向北京回應我方善意。首先，無論是蔡總統、還是賴清德，近期都不約而同宣示，戰爭不是解決台海問題的選項，希望促進兩岸交流、和解。既然如此，民進黨必須回答：難道「四要」不也正是民進黨現階段乃至2024選舉的兩岸主張嗎？

恢復陸客來台 交流合作

其次，目前民進黨政府對兩岸交流態度，可以用「進兩步、退一步」來形容，蔡總統應該以520為契機，對民間交流釋出更積極的訊號。從年初陸委會、海基會的改組來看，蔡政府的確想在兩岸關係上有所鬆綁，包括核准上海台辦團來台、小三通常態化、恢復兩岸直航等，但在社會最關切、業界最期待的開放兩岸觀光問題上，至今未有進展。國台辦發言人日前被問及開放台灣團客大陸遊時，以「靜待好消息」回應，蔡政府難道就不能開放大陸團客來台？難道雙方同時開放團客，不符合對等尊嚴嗎？

蔡政府對兩岸交流的躊躇，很大程度源於美中關係的影響。明眼人都能看出，年初我方對兩岸交流鬆綁的正向動作，因美中氣球風波戛然而止。但以王毅、蘇利文的瑞士8小時會晤為標誌，美中可望走出過去幾個月的僵持狀態，重新回到深入溝通、和平競爭、有限合作的正軌。更耐人尋味的是，王毅在會見蘇利文之前的最後一項公開行程，正是主持中共對台工作會議。

美中鬥而不破格局之下，蔡總統應大方表示，要和平、要發展、要交流、要合作，本來就是兩岸關係的方向，更應該主動恢復陸客、大陸參訪團來台，給2024繼任者留下一個穩定、和平、沒有戰爭風險的兩岸關係。