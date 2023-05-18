最近拜登總統的亞太行程突然縮水，使得友邦對美國的信用產生質疑。尤其是巴布亞紐幾內亞，該國上上下下忙了好幾天，就是為了迎接拜登的3小時到訪，結果因拜登突然爽約而白忙一場；同樣的還有本來要在澳洲舉行的「四方安全對話」（Quad）也臨時改到G7廣島峰會期間舉行。因為參加完日本G7峰會後，拜登就得趕快返國處理政府債務上限的僵局。

拜登如今連內政都擺不平了，如何顧得了外交？尤其美國大選即將開跑，拜登要再度造訪南太平洋島國的可能性極低，這回取消行程對於美國拉幫結派抵制中國的成效將造成打擊，讓友邦質疑美國真的靠得住嗎？

此次G7峰會，議題從人工智能到能源危機等各方面，還有俄烏局勢和中國問題。雖然面對6月1日債務上限的大限日，拜登還是赴日本參加G7峰會，主要就是要證明，美國一方面支持烏克蘭，同時還能保持在印太區域的防衛角色。

G7於1975年組成時，其GDP約占全球3/4，如今大致只有不到一半，尤其在2008年成立的G20，G7的GDP占比已小於其他G20成員，可見G7的影響力下降不少。而G7只是一個平台，沒有常設機構，其目的是協調各大工業國，以便應對全球性的經濟問題。但自2022年俄烏戰爭爆發後，G7和G20的角色也隨之改變。由於中俄兩國都屬G20成員，G20因俄烏問題而陷入僵局，相對地，G7反而因俄烏戰爭而團結。

此次在日本廣島舉行的G7峰會，日本還邀請了印度、巴西、韓國、越南和澳洲，以及非盟輪值主席國科摩羅、太平洋島國論壇主席國庫克群島、東盟主席國印尼等參加，以壯聲勢，甚至有意取代陷入僵局的G20。上月G7外長會議閉幕後發表聯合聲明，對中國在東海、南海的活動表示關切，並重申對台灣立場不變，台海的和平穩定至關重要，但G7並不願意更加惡化與中國的關係。

在G7峰會舉行的同時，中國政府的歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝正前往訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等國，及比利時布魯塞爾就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通，這是否對烏克蘭的春季大反攻有利，還有待觀察。

而大陸今年首場重大的「主場外交」活動「中國－中亞峰會」也於18日在西安登場，和G7峰會打擂台賽。由於這些國家都是內陸國，因而對於一帶一路有高度的期待，同時也受惠甚多，主因其產品可經由中歐班列輸出到亞歐各國，極大地提升了這些國家的外銷與生活品質，因而與中國的關係良好。雖然這些國家都曾是前蘇聯的加盟國，但因俄羅斯原本就無法增進其發展，再加上俄烏戰爭更使得莫斯科愛莫能助，致使中國可以捷足先登，普丁也只能望洋興嘆。

相形之下，美國在亞太的勢力拓展，因美國內部問題而顯得力有未逮，使得區域盟友起疑不安，相對中國的穩紮穩打，繼中東地區勸和促談的成效卓著後，又在中亞地區站穩腳步，這回合的美中外交戰，美國已漸漸顯露敗象了。

（作者為國立政治大學兼任教授）