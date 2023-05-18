5月19至21日日本將在廣島主辦今年7大工業國家集團（G7）領導人峰會，會前日本外長林芳正出訪之際，過度渲染中、俄威脅，以及台海問題等舉措，引發中國外交部意指日本利用輪值國權限炒作地緣衝突；美國海軍「尼米茲號」航母打擊群在美菲4月底結束「並肩」演習後，5月3至4日由南海經巴士海峽進入西太平洋，5日位宮古海峽附近活動，推斷19日前泊靠長崎縣佐世保基地數天坐鎮東北亞。

日本防衛省統合幕僚監部於5月16日與17日連續兩天，罕見公布5月16日凌晨3點左右中國解放軍電子偵察艦/796，由西太平洋經宮古海峽進入東海、上午 9 點左右三艘艦船（作戰艦舷號119和121和補給艦舷號889）由日本與那國嶼東南約50公里向西北方向移動、經與那國嶼和西表島之間的海域向東北方向行駛，進入東海。另同日7時許，作戰艦群2艘（舷號102、542）隨前作戰群（119艦等）後，由西太平洋經日本沖繩本島與宮古島之間宮古海峽的海域向西北方向行進，進入東海。

查詢上述中國海軍均隸屬於北部戰區海軍所屬，計有駐山東青島作戰支援艦第1支隊偵測船大隊815A型電子偵察艦開陽星號/796、駐遼寧大連的驅逐艦第10支隊052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、貴陽號/119與駐山東青島作戰支援艦第1支隊903A型綜合補給艦太湖號/889等、駐山東青島驅逐艦第1支隊055型驅逐艦拉薩號/102與054A型護衛艦棗莊號/542等6艘。而遠海艦隊先導艦，由電子偵察艦擔任，不排除在中國北部戰區海軍艦隊行進中，引誘與截收日本陸海單位電子信號。

從此次中國北部戰區海軍從4月29至30日6艘艦船先後由黃海經對馬海峽進入日本海後，5月5至6日分由日本津輕海峽與宗谷海峽進入西太平洋，過日本伊豆諸島須美壽島以南海域、16日再特意分批由西太平洋繞從日本宮古島旁宮古海峽、日本與那國嶼嶼西表島間水域、055型與052D型驅逐艦具有遠程對陸打擊巡弋及導彈等武力。上述，明顯有向日本傳達軍事威懾意涵，近期日本頻密向國際傳達「台灣有事，就是日本有事」、3月16至18日日本在石垣島設置導彈基地及演練撤離日本西南諸島民眾，以及日本有意主導北約在日本設立辦事處，以擴大威脅與包圍中國之反應。

由於，共軍就其戰區負責轄區，台灣周邊海空域以中國東部戰區為主。此次，中國北部戰區海軍如此航佈態勢，也向日本傳達兩岸當有戰事衝突之際，北部戰區海軍部分兵力均有可能擔任支援東部戰區主力海軍作戰兵力，以壓制日本西南諸島海陸軍事力量。從上述中國北部戰區海軍三批艦船於5 月16日先後進入東海之航向航跡等，推斷將繼續往黃海航行，預計2天後歸建，結束遠海訓練任務。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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