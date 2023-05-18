據聞衛福部提出健保總額預算低推估的新計算方式，將其中「醫療服務成本指數（MCPI）」改採「過去4年平均值」，如此較原計算方式將大砍150億元。這個做法似乎很精明，美其名是避免每年指數過大的波動，實則在明年就可以巧妙避開調整健保費率的敏感時機，但細細探究會發現，被莫名犧牲的實則是「民眾最基本的醫療需求」，最後受害的還是民眾。

因為，目前人事、房租、藥品、醫材……成本節節上升，消費者物價指數已經連續18個月超過2%通膨警戒線，後續物價上漲壓力仍大之際，原本這150億元是要讓醫療院所緩解成本壓力，維持營運來提供民眾最基本的醫療需求，但現在政府強硬地改採4年平均，不僅忽視台灣醫療整體發展，更是置「民眾最基本的醫療需求」於不顧。

健保署預估112年1月西醫基層點值最低將至0.83，且自3月20日起，所有COVID輕症居家照護取消公務預算支應，回歸健保負擔，等於全部轉嫁給醫療院所，點值會持續下滑，對醫界非常不公平，若再大砍150億元，難道這就是COVID疫後，政府投資健康、照護民眾的政策方向嗎？是對於疫情期間犧牲奉獻的醫療人員的回應嗎？遇到選舉年就只有選舉擺中間嗎？

無論主管機關宣示將多盡力向行政院爭取總額高推估成長率，筆者必須沉痛的呼籲，在「低推估是維持民眾最基本醫療需求的最低保障」之原則下，主管機關於權責內即刻可以依原計算方式將150億元留下來照顧民眾健康，方為台灣之福。

（作者為醫師）

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