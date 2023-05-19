很多人印象中的長沙是這樣的。早晨，日出岳麓山，鬱鬱蔥蔥的山間清幽靜謐。晚上，漫步在湘江邊，聽著民謠，長沙街景顯得格外美麗，星空、江景、城市燈光相互交融。

晨光中、晚風裡是否是你印象中的星城美景？

剛過去的五一假期，將近200萬人湧入長沙，尋找這樣的生活。長沙醉人的風情，容易讓人忘卻長沙的另一面。那是屬於鋼鐵巨獸的一面。

湘江江畔的長沙還有鋼鐵巨獸的一面，你是否瞭解？

是「網紅」城市，也是「工程機械之都」。

人們是通過社交平台上橘子洲頭的照片、電視節目裡的湖南衛視瞭解長沙的。許多外地遊客都覺得不打卡橘子洲頭、不看一場煙花，怎算到過長沙。

他們沒有見過另一個長沙，在那裡，重卡車隊載著挖掘機、起重機、掘進機等大型工程機械，駛上高速公路，運往全國各地；這些鋼鐵巨獸還有可能在船上經過湘江，進入長江，去更遙遠的地方。

飽覽美景的遊客，感受到的是溫柔細膩又熱情潑辣的長沙，而長沙的另一面是巨大、鋼筋鐵骨、厚實可靠的。

長沙的這獨特的另一面，要從長沙建設機械研究院（下稱「長沙建機院」）說起。

長沙建機院的前身是1956年在北京成立的建築工程部機械施工總局設計室，1973年遷至長沙。自此之後，長沙建機院就在中國工程機械領域挑起了大梁，1985年《專利法》剛頒布，長沙建機院就申請並獲授權了「振動器偏心力矩調整機構」、「錐形傾翻式混凝土攪拌機」等8項專利。

這樣的創新，是長沙建機院為中國工程機械領域做出的獨特貢獻，而且每年都有，從不缺席，創造了中國工程機械多項產品技術零的突破，奠定了中國工程機械產品技術的基礎。

毫不誇張地說，長沙建機院支持了當時中國70%的工程機械企業發展，「中國工程機械技術發源地」實至名歸。

栽下梧桐樹，引得鳳凰來，長沙建機院的存在，促進長沙形成了工程機械產業在長沙的產業集聚。

產業集聚符合產業發展的一般規律，即相同或相近產業在特定地理區域的高度集中、產業資本要素在特定空間範圍的不斷匯聚。

長沙具有深厚的工程機械產業底蘊，人才流動和技術交流活躍，隨之而來的是產業發展，同一產業的企業聚集在長沙，有利於降低企業運營成本，包括人工成本、開發成本和原材料成本等，有利於提高企業勞動生產率，進而提升企業競爭力。

發展到今天，長沙工程機械集群規模已經連續十多年居該產業全國首位，工程機械總產值約占中國的27.5%、全球的7.2%，產品覆蓋180個國家和地區。

長沙擁有5家「全球工程機械50強」企業，還帶動了一大批中小型配套與服務企業的崛起，讓長沙工程機械集群擁有主機和零部件企業四百多家，其中規模以上企業就有三百家以上。

長沙這座「網紅」城市，「工程機械之都」的名號也是實至名歸。

「鋼鐵巨獸」也有「智慧大腦」

「網紅」和「工程機械」的反差感很強，但若是你瞭解長沙的另一種特質，那種「吃得苦、霸得蠻、耐得煩」的精神，你就不會對長沙成為「工程機械之都」感到意外。

即使做到了全國工程機械集群規模第一，長沙的工程機械企業仍然在不斷突破創新，「不在中國爭地位，要為中國爭地位」。

比如工程機械的智能化，給鋼鐵巨獸裝上「智慧大腦」。

高高的塔吊，可以不用費勁冒險爬上去操作，司機甚至可以坐在千里之外的控制機房裡，通過5G網絡面對大屏幕實時操縱。其智能系統可以動態追蹤吊鉤所在位置，也就不需要工地地面上的指揮人員了，不僅節省人力，還提高了施工安全性。

混凝土泵車的臂架不斷「生長」，讓施工更穩、範圍更廣，還擁有了監測混凝土情況，自適應匹配控制模式，一鍵展收臂、一鍵布料等功能，讓泵送效率大大提高，有效保障施工進度。大數據統計、可視化查詢也讓設備的管理更便捷。

挖掘機也可以智能化，把施工場景及任務的三維模型輸入到挖掘機，挖掘機會對場景及任務進行全局分析，操作人員只需要在手機上說話，即可指揮挖掘機操作。

生產這些智能裝備的工廠，也實現了智能化，工廠在很多工序上自動生產加工，智能生產機器。

比如在全球最大的塔機智能工廠，500-20000噸米的大型塔機生產全面覆蓋，在全智能製造下，每18分鐘就能產出一台塔機；在中聯智慧產業城的4個主機園區，在600多項產線專利技術加持下，下料、焊接、機加、塗裝、裝配、調試、物流等高度自動化，已實現平均每6分鐘可下線一台挖掘機，未來每7.5分鐘生產一台高空作業機械，每18分鐘製造一輛汽車起重機，每30分鐘打造一台臂架泵車都將變為現實。

這些智能工廠都歸屬於中聯重科。運用5G、大數據、工業互聯網、人工智能、區塊鏈等前沿技術，工業元宇宙宏圖鋪陳，23個智能工廠正由這家企業全面建設，已建成投產的工廠中，綜合自動化率可達80%，關鍵設備數據採集率達100%，產品合格率達100%。

「鋼鐵巨獸」的家，到底長啥樣

上面提到的中聯重科，就是直接脫胎於長沙建機院，如今已經發展30年了。

三十年間，中聯重科持續引領行業技術革新，勇闖科技創新「無人區」，累計授權專利超1萬件，主導和參與制修訂23項國際標準，近年來更是聚焦工程機械智能化，走向大數據、雲計算、物聯互聯重構的數字工業新未來。

5月11日-14日，就在湘江西岸的中聯智慧產業城，中聯重科隆重舉行「科技獻禮新時代」系列活動。這座智慧的工業叢林，向大眾張開懷抱，展示這個時代雄偉壯闊的機械之力，與精巧絕倫的智能結合，孕育出的製造業明珠。

在這裡，智能工廠足以讓人大飽眼福，像其中的土方機械園，是全球唯一一家覆蓋從備料、焊接、機加、塗裝、裝配到調試的挖掘機全工藝流程智能製造工廠。這樣的自動化工廠，園區裡能讓人過足癮。當你看到這些大傢伙，行雲流水般生產出來，這種震撼無以言表。

而當這些鋼鐵巨獸舞到面前呢？

活動中還展出了500多台套先進產品、關鍵零部件。鋼鐵巨獸的身軀骨骼，展示的是「看得見的霸氣」；鋼鐵巨獸的內臟和神經，蘊藏的是「看不見的智慧」。無堅不摧的鋼鐵巨獸，將為國內外的超級工程輕鬆粉碎障礙。

別忘了，這裡是長沙，還有長沙熱情似火的那一面。在鋼鐵叢林中喝到茶顏悅色，沒想到吧？火宮殿市牛肉粉等湖南特色美食絕不會缺席，山姆會員超市、羅森尼娜、手感麥夫的甜品也隨時等著你。

逛累了，5分鐘一趟的新能源擺渡車招手即停，帶你去園區內體驗別樣的樂趣，機械臂邊上的主題音樂節，挖掘機旁的露營，熱氣球俯瞰塔吊，工地邊上來一場飛盤，園區與長沙本身融合相生，是長沙動態有機的組成部分。

你的長沙體驗，會因這場特別活動而更加完整、硬核。在中聯智慧產業城這一湖南省「一號工程」，於工業之美、科幻之美的交融中，體驗「看得見的智慧」與「看不見的智慧」，感受長沙別樣的靈魂。（豆腐乳）

（本文來源：「地球知識局」微信公眾號）