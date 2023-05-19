「投信投顧法」修正草案業經2022年12月行政院審查完峻，並已列為立法院本會期優先審查法案。據報載，金管會為了提供投資人多元投資管道，提升資產管理產業競爭力，活絡臺灣不動產證券化市場，這次修法乃參考日本、新加坡制度，開放REITs採基金架構發行，並新增「不動產投資事業」得募集及私募不動產投資信託基金，且和現行信託架構併行，採雙軌併行制，以利業者營運架構更具彈性，進而使我國不動產證券化市場得以蓬勃發展。

再者，依證期局官員分析，此次修法的基金架構REITs具有下列幾個特點：第一、過去信託業者絕大多數會再委外找不動產管理機構，然在新法施行之下，可由不動產投資信託機構擔任管理機構，有利發揮管理不動產專業；第二、透過簡化追加募集程序及確保收益支持等方式，將有利基金規模持續成長，並獲取穩健的收益率；第三、允許REITs進行關係人交易，透過交易方式多元化，以利REITs活化資產，並提升REITs資產配置彈性；第四、新法施行下之基金架構REITs將由不動產投資信託事業專責管理，REITs資產則由信託業負責保管及監督，有別於信託架構REIT，是由信託業同時保管及管理運用REITs，再委任建經公司提供投資建議，利於明確劃分權責。

除此之外，本次修法REITs投資標的範圍主要包括不動產、不動產相關權利、不動產相關有價證券等項目，因此舉凡商業辦公大樓、百貨商場、物流倉儲中心、醫療保健大樓等，都可列入REITs投資標的。另外，也包括依危老建築物加速重建條例核准之重建計畫範圍之土地、建築物及不動產相關權利等，甚至可以包括經中央目的事業機關所核准之公共建設、風力發電等，都可以成為REITs的投資標的。職是之故，REITs的投資標的比修法前更加多元化，可以讓投信投顧業者進行更多元投資，並協助推動國家重要的政策。

基本上，此次修法不但方向正確亦符合國際潮流，惟想讓REITs起死回生，仍需要下列幾個配套措施。首先，就中長期而言，REITs要能獲得投資人青睞，它必須要有一定的市場規模及穩定且不錯的收益率。以亞洲前兩大REITs市場日本和新加坡觀之，其中日本目前共有61檔REITs，總市值約新台幣4.1兆元，其分派年收益率約4％，而新加坡則有44檔REITs，總市值約新台幣2.5兆元，其分派年收益率約6％。

反之，臺灣目前僅存的REITs只有七檔，總市值約新台幣1,050億元，其分派年收益率僅約2.5％，主因在於修法前REITs的投資標的不夠多元，大都集中於商辦，再加上臺灣近年來高房價及低租金現象，使原受託機構不易在國內找到報酬率適合之本標的進行投資。此次修法一方面讓REITs的投資標的更加多元化，另一方面簡化追加募集程序及確保收益支持等方式，應可以部分解決規模不夠、報酬率不佳的問題。

提升國內REITs報酬之另一重要配套措施，則必須從降低稅負著手，根據統計國內目前七檔REITs的稅費（包括房屋稅、地價稅及土地增值稅）占總費用比例，約在20％～45％之間，遠高於日本及新加坡，大幅降低了其收益率。職是之故，金管會應和財政部商議如何給予REITs持有標的適度的稅費優惠，這將是中長期提升臺灣REITs收益率非常重要的手段之一。

另一方面，如何適度降低投資人的稅負負擔，也是另一項重要的配套措施。依目前的法令，個人持有REITs受益證券所得到分配之利息，仍無須計入個人綜合所得額，而可享有扣繳率10％分離課稅之優惠。根據統計，市場上投資REITs之主要自然人，大多是適用最高所得稅率(40％)之個人，因此投資REITs獲利息分配之稅率為10％，對其仍有投資誘因之存在；但依現行法令，投資REITs之法人所獲分配的利息，則必須一併適用我國現行營利事業所得稅率17％，此一規定使法人的投資誘因大幅降低，建議財政部應考慮讓法人可適用10％的分離課稅優惠。

最後，要增加REITs的市場規模，另一項可考慮的配套措施，即可以研議增加勞退基金及保險資金投入REITs的可行性，亦即適度放寬勞退新、舊制資金運用之規定：「投資於任一基金之總額，不得超過該基金已發行受益權單位數百分之十」之限制。另外，金管會保險局亦可考慮適度放寬對「保險業投資同次發行REITs之總額，不得超過該次受益權證已發行總額百分之十」之規定，準此，將可引進勞退基金及保險資金來活絡臺灣的REITs市場。