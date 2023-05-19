英國前首相特拉斯近日也跟美國一些政客一樣來台「販賣戰爭」，她的目的為何讓人猜不透，是否配合美國來台進行「第三方軍售」，實在值得探討。

過去台灣在民進黨大力主張「以備戰來避戰」的思維下，蔡英文執政7年已經花了不少錢向美國購買武器，只是台灣花再多的錢，也無法立即從美國獲得武器，反而變成只能讓美國牽著鼻子走，美國提出什麼戰略，蔡政府就全盤接收。如今蔡英文剩下一年的任期，台灣再看不到過去花大錢所購買的武器，恐怕會影響明年民進黨總統大選的局勢。

為此，美國國防部長奧斯汀5月16日在參議院聽證會證實，美國將很快透過國會去年授權的「總統撥款權」，向台灣提供重大的額外安全援助。而近日訪台的英國前首相特拉斯大剌剌的宣揚要各國加強台灣的「硬實力」，是否預示英國要配合美國進行「第三方軍售」的目的，這可能更讓台海陷入危機的惡性循環裡。

抗中、戰爭、武器 美台聯手操作軍售

多家美國媒體日前報導，拜登政府正計畫通過「總統撥款權」機制，跳過國會審批，向台灣緊急授權5億美元的武器援助。台灣國防部長邱國正解讀，這是針對美方軍售延遲交付的彌補措施。過去，拜登政府已宣布了9次對台軍售，今年3月最新批准的對台軍售金額也高達6.19億美元，其中包括諸多美國空軍現役先進裝備。但是，空有軍售卻看不到軍火。奧斯汀所說的以美國「總統撥款權」，向台灣提供重大的額外安全援助，應該就是要堵住蔡政府的嘴。

而對於拜登政府對台5億美元軍援很快就會提供，傳出內容包括刺針防空飛彈、拖式反裝甲飛彈與標槍反裝甲飛彈；對此，退輔會主委馮世寬在立法院外交國防委員會受訪表示，「突然接到無償的援助，你一定會付出不可預期的代價，這代價是什麼，我沒辦法回答。」

可以看得出來，美國政客一方面到台灣宣揚戰爭，一方面再由軍火商來台推銷武器，配和民進黨在台灣內部不斷的掀起「抗中保台」的氛圍，這已經是一套美台雙方慣用的招數，不僅讓台灣付出「不可預期的代價」，還讓台灣人民一直生活在戰爭的恐懼中。

除了美國政客來台宣揚戰爭外，民進黨政府近日也花費鉅資邀請英國前首相特拉斯到台灣來「販賣戰爭」。特拉斯5月17日在台灣演說表示，台灣位於自由民主鬥爭的前線，西方必須強力捍衛。她呼籲西方國家以「硬實力」護台，包括成立「經濟北約」來集結抗中力量並強化與台灣的安全溝通。特拉斯是想以實際行動支持台灣，她也點出歐洲應將支持聲量化為具體援助，未來台英可望深化安全合作。

對於特拉斯訪台的言論，中國駐英國使館發言人通過聲明稱特拉斯危險的政治表演對英國有百害而無一利，打台灣牌，搞政治秀，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅。

大陸《環球時報》也以社評批評特拉斯的「竄訪」行為十分惡劣，不僅是對中國內政的粗暴干涉，也是在給英國挖坑，堪稱是倫敦的「豬隊友」；鑒於特拉斯作為前首相及現議員的特殊身分，英國政府不能完全撇清關係，也需要共同承擔因此導致的後果與代價。

宣揚抗中 莫非是來台販賣武器

然而，特拉斯來台宣揚抗中的言論，表面上是支持台灣，實質上恐怕也是像美國的政客一樣，要來台販賣武器或零件。台灣方面也可能選擇與英國進行軍火交易，讓美國無法兌現賣給台灣的武器，交由英國來補充，這也是美國眾議院外委會主席麥考爾4月份來台時所宣稱，台灣處於高風險地帶，他們將重新排列武器交付順序，希望盡快交付武器給台灣，並尋求「第三方軍售」的方式，希望透過不同方式交付台灣武器。

這個「第三方軍售」的方式交付台灣武器，恐怕才是特拉斯來台訪問的主要目的，民進黨政府當然也會樂於接受。只是美國若真的把英國拖入對台軍售的國家，是否符合英國的國家利益，並不可知！但是對促進台海和平，顯然不是一個加分項。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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