國民黨中央千呼萬喚下5月17日終於徵召侯友宜參選總統，與郭台銘陣營關係瞬間冰冷。不過前一天民進黨內也有山雨欲來精彩一幕，副總統賴清德在政大回覆學生提問黨派系內鬥「是否擔心英系扯後腿？」賴清德笑說「你是內行人哪，一聽你講話就知道你內行人」，「謝謝齁！我感受到你滿滿的關懷」。

賴清德所謂「內行人」的這位同學，講述的包括：前新竹市長林智堅論文門、排黑條款被質疑針對黃承國、陳宗彥被爆料性招待案，陳時中、徐國勇幫基進黨吳欣岱站台對戰高嘉瑜？何志偉立委初選敗給王世堅……，這些見諸媒體報導已不是新聞。但賴清德大方承認英賴內鬥，卻是破天荒第一次。

賴清德不僅是執政黨的黨主席，且是下屆總統提名人，可是不要忘了，他目前可還是現任副總統，公然承認與現任總統蔡英文有派系內鬥情事，這不能單純視為自信爆棚而已，更有讓蔡總統跛鴨的意涵，那麼賴清德果真在綠營定於一尊恐有疑問，或內行人解讀為英系扯後腿，賴也滿不在乎？

賴清德感受到「內行人滿滿的關懷」，對於總統選情並不一定加分，至少對於坐在總統府內的蔡總統而言，絕對心裡很不是滋味。實言之，賴清德必須誠懇面對嫡系人馬邱莉莉、郭再欽、陳宗彥等各種爭議案件，這些狗屁倒灶事件，不盡然全歸咎於英系扯後腿，內行人也好、外行人也罷，總統大選之路荊棘滿布，目前是山雨欲來前風雨中的寧靜。

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