美國眾議院外委會日前通過《台灣國際團結法案》，法案片面指稱聯合國大會2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣；將抵抗中國扭曲關乎台灣地位之一切作為。

然而這並非突然，早在一年多前聯大2758號決議通過滿50年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）就發難抨擊中國誤用2758號決議來排除台灣。緊接而來的是多位美國國會議員發表聲明，指控北京長年曲解決議。最後由美國國務卿布林肯在決議50周年翌日發表聲明，支持台灣有意義參與聯合國體系及國際組織。今日外委會通過法案也只是一個過程，顯然這一切都是美國有備而來。

美國此次片面解釋聯大2758號決議內涵，不僅是現實不合理且行為也不合法。此舉不外乎就是再度利用霸權地位，行使長年慣行的「片面主義」，要求全世界跟著它的指示前進。

美國的濫權解釋並非首次。更甚者，美國不遵守聯合國大會決議或者繞過聯合國行事的紀錄早已罄竹難書。例如，美國在川普時代同樣是片面決定將以色列首都定在耶路撒冷，完全違背聯合國有關中東問題的決議與共識。時任美駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）狂言：「聯合國任何的投票都不能改變美國的決定……我們將記住這次投票！」

又有，美國在第二次伊拉克戰爭中未經聯合國授權對伊拉克採取軍事行動，遭到國際強烈反對。時任聯合國秘書長科菲‧安南批評美國繞過聯合國同意逕行入侵伊拉克，已嚴重違反《聯合國憲章》及國際法。然而美國依然故我的表示，如果得不到安理會支持，他們將著手建立「自願性的軍事聯盟」。美國態度跋扈之囂張由此可見。

美國長期藐視聯合國，更長年積欠聯合國會費達總數的2/3之譜，如今再一次為了美國利益破壞聯合國全體會員通過的決議精神，與俄羅斯被聯合國大會譴責侵烏的惡行相比，實在不遑多讓。

如果美國認為中國曲解聯大2758號決議內涵，最好也最尊重聯合國的做法，應是立即發起提案針對2758號內涵按美國的定義向聯合國全體會員解釋並予以表決，而不是利用通過訂定國內法挾霸權地位，採取單邊主義脅迫他國屈從認可美國的主張。

問題是，美國敢提案表決嗎？表決會通過嗎？恐怕美國心知肚明。

回到台灣，美國眾院此舉嚴重干涉我國內政，其內涵否定中華民國法理的存在，掏空當前政權行使的基礎。然而不論藍綠雙方平常都用不同角度解釋中華民國的存在，如今卻集體噤聲，乃至於總統參選人皆對此事置若罔聞，豈不坐實中華民國滅亡論？兩黨又有何顏面爭取中華民國任何一個選舉公職？

兩黨上下實應同聲譴責美國的無理行徑捍衛國家尊嚴，否則將無異於是喪盡國格的幫兇從犯！

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