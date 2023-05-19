大陸對台實施貿易壁壘調查，ECFA存廢問題再度浮上檯面，大陸部分輿論認為，兩岸貿易並不符合WTO對等開放原則，既然民進黨政府不承認九二共識，大陸就不必再用熱臉貼冷屁股，應停止對台讓利、中止ECFA。在大陸角度，兩岸失去互信基礎後，中止ECFA在政治上有正當性，在經濟上更是利大於弊。

數據證明兩岸經貿難切割

台方不希望兩岸走到這一步，陸委會主委邱太三多次公開表示，ECFA實施以來，兩岸互蒙其利，一旦中止，除將造成雙方損失外，也將破壞兩岸關係。經濟部與農委會也呼籲，應透過雙邊協商機制來解決。

ECFA對台灣的好處大過壞處，根據經濟部ECFA官網統計，截至2022年底，台灣從ECFA早收清單獲得的關稅減免金額累計約93.9億美元，大陸從中獲得好處僅約9.9億美元。另一方面，ECFA早收清單產品出口大陸，占台灣對大陸整體出口約23%（以2011年至2022年平均金額計算），顯見ECFA對台出口具有極大助力。台灣從ECFA獲利的產業，屬於大陸關稅較高的鋼鐵、塑化及橡膠等傳統產業，及仰賴大陸市場的農漁業，也是就業人數較多但相對弱勢的產業。一旦中止，勢必引起反彈聲浪。這也是為何民進黨政府寧願自打嘴巴、背負罵名，也不敢停掉ECFA的主因。

台灣是外貿導向經濟體，經濟表現與出口息息相關。大陸推動經濟改革邁向市場化後，台商蜂擁西進，又讓台灣出口緊繫於兩岸經貿。即便美對中發起貿易戰，台商投資方向與台灣出口雖出現若干調整，但與大陸經貿依存關係的本質並沒有太大改變。譬如，2022年台對陸出口仍有38.8%近4成比重，貿易順差還創下歷史次高1004億美元（新高為2021年1047億美元)，意味兩岸經貿走勢攸關台灣出口，也牽動台灣經濟表現。進一步看，台灣最新公布的4月出口數據已經連八黑，主要關鍵就是源於對陸港出口的大幅衰退。根據財政部統計，這段期間，台灣對全球出口規模縮減414億美元，其中對陸港出口就減少289億美元，占比高達69.9%。

隨著台灣出口情勢惡化，各主要研究機構紛紛下修台灣今年經濟成長率，主計總處甚至一口氣調降至1.67%（以最新公布第一季數據-3.02%推估）。顯然兩岸經貿動向攸關台灣出口，而出口又牽動台灣經濟的說法，並非信口胡謅。值得注意的是，除了出口之外，兩岸投資數據，亦間接佐證兩岸經貿難以切割的一面。

擴大交流爭取台灣人信任

金管會最近公布，2022年台灣上市櫃企業在大陸獲利金額達新台幣4541億元，創歷年次高紀錄，大陸投資收益匯回台灣金額高達新台幣1144億元，改寫新高。顯見即使檯面上兩岸關係盪到谷底，台商投資不再像之前那樣熱絡、出走傳聞也甚囂塵上，但檯面下基於比較利益與市場獲利考量，台商目前還是選擇邊走邊看，並未完全放棄大陸市場，而是改以多元布局策略，來規避未來可能潛在風險。也因此，在大陸投資獲利金額，才能持續維持高檔不墜。

兩岸經貿與投資千絲萬縷的依存關係，意味兩岸經濟一旦脫鉤，將是台灣不可承受之重。首先，蔡政府要面對事實，嚴肅看待北京對台方針可能的轉變。不能一面宣揚抗中保台，一面又想拿大陸好處，這只會讓台灣經濟與台商處境更為艱困。其次，北京需理解，台灣民間與官方對兩岸經貿交流的巨大落差，官方選擇親美抗中，民間卻傾向兩岸應交流對話。

北京可以進一步思考，如何在中華民族基礎上擴大交流，以維繫兩岸經貿關係，並爭取台灣民眾對大陸的信任。如同王滬寧在大陸對台工作會議上所強調：「要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合。」這不只是廣大台商所企盼，也是兩岸人民所樂見。