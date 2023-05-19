民進黨主席賴清德日前面對學生提問高房價時，竟說「房價現在在降」；內政部長林右昌又稱，年輕人不是買不起房，是沒規畫或想挑高價區位。原來台灣不是房價高，不是政府沒作為，而是年輕人不懂規畫，不去住鄉下。蔡政府的高官真讓人大開眼界，一再上演台灣版的「何不食肉糜」。

受俄烏戰爭影響，原材料飆漲，建房成本不斷增高，台灣房價欲小不易；加上美國不斷升息，台灣也跟著升息，讓年輕人房貸壓力更大，這些主政者不會不知吧？根據內政部統計，去年第4季房價所得比為9.61倍，還比2021年第4季漲了0.15倍，賴清德搞不清楚狀況還想選總統？

林右昌形容高房價是「慢性病」，要用國土規畫、社宅來醫治，事實上解決低薪及房價飆漲的反差才是重點。依聯徵中心統計，去年第4季，台灣25～30歲的房貸族平均授信額度為789萬元，每月房貸需繳2萬8千多元，而同年齡的人同期薪資平均僅3萬6千元。年輕人要拿薪水近8成繳房貸，請問要怎麼過活？

「居住正義」是蔡英文上台後強調的政策，但8年20萬戶社宅淪為口號，至今含包租代管不到15萬戶，明顯已跳票。《平均地權條例》雖已修法，但打炒房的效果仍有待觀察，青年安心成家貸款因利率不划算，申請率也降低。

解決高房價問題非一朝一夕，但民進黨高官似乎反而在怪年輕人。勞動部政次李俊俋也說，「台北住不起，住嘉義啊！」這邏輯和農委會主委陳吉仲說「買不到雞蛋買鴨蛋」如出一轍。

若蔡政府高官一再以荒唐可笑的態度面對嚴肅內政，民眾只能用2024的選票才能徹底解決問題了。