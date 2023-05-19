上月27日美國國安顧問蘇利文在布魯金斯學院做了一次大約半小時的演講，暢談美國新的國際經濟政策，解釋拜登政府的策略是要因應美國所面對的核心挑戰。此次演講內容雖經多家媒體摘要報導，但多忽略了其重要性，因為它完整闡述了拜登政府新國際經濟政策的理念和方向，可預知其未來經濟政策與措施的走向。

演講中，蘇利文首先指出美國正面臨四項基本挑戰，一是美國的工業基地已經空洞化，使美國充滿活力的公共投資消逝了，取而代之的是減稅、替代公共作為的私有化、貿易自由化，這些都發生在經濟政策上過度簡化市場可以有效率的分配資本的假設。

其次是美國正處於一個被地緣政治與安全定義的新環境。過去數十年，許多國際經濟政策是建立在經濟整合將使各國更負責任與更開放、全球秩序更和平與更合作的基本假設，但事實並非如此，經濟整合並未停止中國大陸擴充其在區域的軍事野心，與阻止俄羅斯入侵烏克蘭。

第三是美國正面對氣候危機加速，迫切需要符合正義及有效的能源轉型。最後是美國正面對成長帶來的利益分配不均，以及其對民主的傷害。

面對這些挑戰，拜登政府提出的解決方案是三大「建立」（To build）：建立生產與創新能量、建立能承受天災與地緣政治震盪的韌性、建立能確保美國中產階級與全球工作者有更大機會的包容性。

依據以上思維，拜登政府在作法上採取五大步驟，包括：選定特定產業部門並以現代美國產業策略建立基礎、與盟友合作建立能量、韌性與包容性、聚焦當前核心挑戰所需的創新的新國際經濟夥伴關係、以不同中國大陸一帶一路的方式將數兆美元導入新興經濟體、以「小院高牆」（縮小範圍全面防堵）的方法保護美國基礎性的科技。

綜觀蘇利文所高舉的新國際經濟政策，雖主要環繞在國安、產業、氣候、中產階級、新興經濟體等主題，但依其軸心，則可稱之為地緣政治取向的經濟政策，細讀其內容可以發現充滿了謬誤、矛盾與自私。

例如去年美國財長葉倫在大西洋理事會的演講中宣布，拜登政府將以「友岸」政策因應全球經濟爭端，她說：「我們不容許有國家運用其在重要原材料、技術或產品的市場地位傷害我們的經濟，或者實施不被歡迎的地緣政治優勢」。但是美國自己卻運用其在半導體技術、設備、軟體等的市場地位要求各國，凡使用到美國前述要素的產品皆不准出口到中國大陸等國家，擴大實施其地緣政治優勢。

至於友岸，更可以看到美國的師心自用。美國運用《晶片法案》提供大規模補貼，吸引投資半導體製造；藉《降低通膨法案》提供高額稅抵優惠給符合本土自製率規定的新能源汽車；以「購買美國貨」（Buy American）的規定提高聯邦採購國產貨品等，皆是在實踐「美國優先」的政策，排除盟友利益，徹底顯示其根本是以犧牲別人來成就自己的利益。

而為了推銷其現代新國際經濟政策，拜登政府更誇大其工業基地空洞化的事實。2010年美國製造部門出口占全球9.4%，至2018年美中貿易戰加溫前夕，該出口比重僅微幅降為9.0%，2010～2018年出口尚成長25%。相較台灣，同期間台灣製造部門出口占全球比重從2.5%降為2.3%，台灣是否也要大喊產業空洞化？

美國新國際經濟政策最大的問題是違反經濟運行的道理，在國際經濟關係中，其「地緣政治至上」的干預破壞全球化，對全球經濟成長、新興經濟體和工作機會帶來傷害。國際貨幣基金曾推估：去全球化對外國直接投資與金融穩定帶來負面衝擊。歐洲中央銀行總裁拉加德警告說：全球經濟破碎化將造成貿易減少、產出降低及高通膨。美國新的國際經濟政策，無疑地，只會帶來全球的動盪和經濟危機。

（作者為前經建會主委、前經濟部長）