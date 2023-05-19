3年前的5月20日，蔡英文總統囊括9成年輕選票順利連任，但民進黨在小英完全執政屆滿7年的同時，爆發一連串的政策危機與弊案，如今也成了新世代眼中的舊勢力，遠離了改革理想！如今國民黨提名新北市長侯友宜參選總統後，「三腳督」究竟誰能獲得年輕人青睞？

民進黨提名的賴清德副總統深知，年輕人對他的熟悉度與支持度不足的隱憂，因此不論是更活潑的社群空戰，跟魔獸霍華德拍YT影片，密集到學校與新創活動演講，還搶搭最近的造浪者風潮，看得出來內部文膽都已經動了起來。

侯友宜在兩次新北市長選舉中，不論投票率高低，都獲得超過115萬張選票支持，在各個年齡層的獲票比例接連擊退蘇貞昌與林佳龍兩位執政黨提名的重量級人選，但放到全台選區，他仍能複製勝利方程式嗎？

的確，侯友宜與賴清德都有40歲以下年輕族群支持度消退的事實，唯獨民眾黨主席柯文哲遙遙領先。根據TVBS民調中心在3月的調查指出，3人的對戰組合中，在20～29歲的族群中，柯的支持度為50%、侯19%、賴15%，30～39歲中為柯39%、侯24%、賴22%。

在三腳督的前提下，侯、賴各有3成的藍綠基本盤，柯也有兩成穩定的支持度，剩下的兩成選票流向，就是勝出關鍵。這兩成選票，當然是以沒有政黨意識的年輕人為主，甚至可以主要聚焦在20至24歲，總計超過77萬人的首投族。

「00後」的首投族，智慧型手機伴隨著他們長大，從小沒有看報紙與雜誌的習慣，YouTube與IG對他們的影響力遠比電視深遠，網紅與KOL則是他們的主要信仰。

政治常識是，政黨是「品牌」，候選人是「產品」，不論新舊品牌，只要能夠把產品賣給消費者，就是好品牌。消費者也就是選民，他們在心裡進行投票給候選人的決策時，肯定也會受到品牌影響，但只認品牌不認產品已經成為過去式，「選人不選黨」就是這個道理。

如今來看，國民黨的品牌老化，確實很難吸引年輕人；民進黨執政多年，好事壞事都要承擔，品牌力也持續受到扼殺；至於新生的民眾黨，則要在柯文哲母雞之外，能夠辦事牢靠，找到可長可久的品牌之路。

當然，三黨提名的副手人選，一定要能截長補短。如以年輕人支持度為考量，駐美代表蕭美琴，顯然更能為賴清德加分；除了前台大校長管中閔是一枚好棋外，侯友宜在國民黨內的選擇其實很少，因為如要靠攏韓粉，他在知識藍與年輕族群就會失分，但刻意找年輕人搭配，也不易讓得深藍族群滿意。

年輕人也當然知道，2024大選將決定台灣社會未來5到10年的發展走向，跟他們的生活與職涯密切相關。不論是薪資與房價問題，新經濟與舊經濟的遞嬗，又或者是兩岸能否恢復善意重啟交流，都對年輕世代的生命，有著關鍵影響。因此2024這張選票，務必慎重選擇！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）