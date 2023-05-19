民進黨再度執政7年，對外經貿沒有突破性進展，但透過精心設計、包裝的話術及騙術製造了許多虛幻假象。近日有媒體大幅報導，副總統賴清德8月過境美國前，台美可望簽署「台美21世紀貿易倡議」第一階段協議，也就是台美雙邊貿易協議（BTA），作為美方送給賴的第一份大禮。這或許不能稱為「假新聞」，卻是典型具有政治目的誤導式的文宣。

「台美21世紀貿易倡議」分明就不是雙邊貿易協議或自由貿易協定（FTA），民進黨強行解讀，根本是「現代趙高」的指鹿為馬。蔡總統方於4月19日在台灣美國商會的謝年飯中表示，將尋求與美國簽署全面FTA的可能性，不久就傳出將簽署BTA。若4個月內就可完成BTA，肯定是創下了空前的國際經貿奇蹟，可名留千古。

但政治終究要從夢幻回歸現實世界，事實上，拜登政府已明確表示，無意與任何國家簽訂BTA或FTA，不知台灣政客要如何變出一個BTA。

將「台美21世紀貿易倡議」架構下簽訂的協議無限上綱詮釋為BTA並非一時的突發奇想，而是處心積慮有系統的操作。最近幾個月，所謂的涉外人士頻頻放話，比喻「台美21世紀貿易倡議」的協議是「迷你版BTA」、「類BTA」、「簡版BTA」，甚至乾脆「自動升級」為「典型BTA」，五花八門，蔚為奇觀。

但無論如何修飾、扭曲，都無法橫空出世，硬搞出一個BTA，因為，所有經貿協定都有嚴謹的定義與要素，「台美21世紀貿易倡議」下的協議就不是BTA或FTA，美方也從未提出類似充滿創意的論點。

由於台灣未被納入「印太經濟架構（IPEF）」，美方以「台美21世紀貿易倡議」取而代之，民進黨政府視為至寶，於去年6月1日正式啟動，經過兩輪談判已取得進展。台美在19日同時宣布，雙方已就貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判，預計在未來數周內簽署首批協定。但與IPEF相同，「台美21世紀貿易倡議」欠缺關稅減讓與市場准入等具有實質經貿利益的元素，也因此導致許多東南亞國家對IPEF消極被動，相形之下台美貿易倡議卻快速推進。

更誇張的是，相關人士刻意解讀這是美方給賴清德的第一份大禮，意圖製造美方已認同、甚至背書賴清德競選下一任總統的假象，這種鴨霸式假借美方善意的政治手段無法矇騙選民，也破壞美台互信。

賴清德享有執政黨主場優勢，並全力淡化美方對他台獨色彩的疑慮，美國對台灣總統大選基本上維持中立、不介入的立場，朝野人士訪美都受到平等待遇，不可能明目張膽支持特定候選人。

在台灣朝野政黨提出總統候選人後，爭取美方認同是所有候選人的必要工作，美方歡迎所有台灣候選人到華府訪問，唯有頂著副總統光環的賴清德可能只能過境美國，無法進入華盛頓特區。選舉是以實力為基礎的政治競爭，並有一定規範的制約，絕非某些涉外人士拙劣的話術與騙術就能得逞。