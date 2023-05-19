蔡英文7年前懷著雄心壯志就任總統，希望有一番作為，在全面執政的順境下，民進黨政府不受牽制，可以恣意施展，自由發揮。依照常理，應該成就斐然。但如今深切檢討，卻發現她幾乎一事無成，所承諾的美好政見全都跳票，所作所為卻鑄成多方面缺憾，造成諸多新病症與後遺症。她執政7年，對台灣而言幾乎是一場浩劫。

把台灣推向戰爭 最大惡果

我們不能否認蔡英文總統執持一些理想，但她從政以來一直是漂浮在高層的黨政精英，多的是抽象概念，卻缺乏對現實狀況與民心意向的深切了解；多的是建築在台獨理念上的意識形態，卻缺乏對國際趨勢的全面性掌握；多的是民進黨長期獨攬政治大權且不受制衡的妄想，卻缺乏對民主政治理念的執著與奉行。由於這些偏倚，她引領政府採行的政策與施政的方向，不是流於極端就是華而不實，更多的是選舉考量，或是謀求一黨私利，結果帶來數不盡的災難。

蔡英文執政的最大惡果是把台灣推向兵凶戰危邊緣。民進黨政府對兩岸關係的核心理念是兩國論，中國與台灣各是主權獨立的國家，互不隸屬。基於這個理念，蔡英文否定具有一個中國內涵的九二共識，也不承認其中有各自表述的空間，因此兩岸官方交流的政治基礎崩解，大陸官方拒絕與蔡政府進行交流協商，而且收回一些惠台措施，包括兩岸外交休兵。台灣因之失去了9個邦交國家，此尚非最緊要的損失，最嚴重的是兩岸原有的和諧關係與互信基礎全然消失，陸方一再加強對台軍事施壓，欲促使蔡政府有所忌憚而改弦更張。然而，蔡英文自恃有美國撐腰，因而將親美反中路線推到極致，淪為美國遏制中國的棋子。

為了配合美國「以台制華」的戰略，蔡政府大量向美國採購武器，不惜編列特別預算舉債購買，而且在非對稱性作戰的政策下，美國刻意將台灣武裝為刺蝟或豪豬，就是要台灣民眾浴血抗中，以持久戰消耗中國的實力，為此而延長義務役時間，進行全面動員，將備戰搞成全民皆兵的地步。由於蔡英文對美國百依百順，所以台灣毫無主體性地位可言，反而對中國大陸構成挑釁，愈益激發中共對美鬥爭與加速統一的意志，使得台灣變得更不安全。

濫權腐化無底線 無德無能

這個「大小姐」一路揮霍錢財不手軟，除了採購武器花了數百億美金之外，為了美化政績、豢養樁腳、收買人心，蔡政府一再大手筆舉債，從軍購、前瞻計畫、防疫到能源、租屋等各項補貼毫不手軟，舉債再舉債，光是各項特別預算就高達2.6兆以上，不僅造成中央政府的財政極度惡化，而且是剝奪下一代的資源，完全違背世代正義原則。蔡政府將立法院變成橡皮圖章，不斷通過特別預算讓蔡政府借錢花用，但多用在形象工程的營造上，因此並未產生提振經濟發展的效益，台灣的基礎建設都在原地踏步。

蔡政府侵犯憲政機關行使職權的獨立性同樣毫無顧忌。立法院成為民進黨的附從機關固不論矣，司法改革一事無成，反而利用威權與人事任命而將其脊梁打斷，監察院亦乎如此；行政院轄下各獨立機關更是脊梁斷裂，通傳會（NCC)、中選會等獨立機關的自主機能不復存在。在政府各單位的首長安排上，蔡英文也不尊重專業，一切以黨的利益為考量標準，用人唯親，且曲意迴護。所以，王美花、陳吉仲、薛瑞元、陳耀祥這類專業與人品皆不夠格的草包充斥政府機關，這些無能又無德的政務官占據要津，嚴重妨礙政府正常機能的發揮，更影響國家發展。

這個政府正事辦不好，壞事一籮筐，濫權腐化無底線，而且專挑軟柿子吃，凡是能討好人心的事，都盡心盡力推出，不惜代價；那些難辦的事就盡量拖延，能源政策否定核能發電，已使台灣面臨缺電危機；勞保破產進入讀秒時刻，卻刻意迴避，只用政府預算撥補，將問題留給後繼者；產業轉型無進展，導致半導體所占的產業比重越來越高；對大陸產品擺明歧視，全然不顧公平和市場原則，給未來的兩岸經貿帶來不可測的危機。凡此總總，都信而有徵。蔡政府無德又無能，選民實應認清其中弊害，起而用選票抗爭，下架民進黨，台灣才能復歸常態。