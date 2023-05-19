近日為了明年健保總額「醫療服務成本指數（MCPI）」大砍150億元，筆者日前已投書說明這是犧牲了「民眾最基本的醫療需求」，也籲請主管機關在「低推估是維持民眾最基本醫療需求的最低保障」之原則下，應該有肩膀、有擔當的即刻在權責內依原計算方式辦理，將150億元留下來照顧民眾健康。

但衛福部5月18日新聞稿卻說，將針對各界關切之總額議題，賡續蒐集相關資料，提出不低於4%總額成長率的方案，積極向行政院爭取總額協商空間。因此，有關健保總額之低推估與高推估係屬健保總額範圍推估之數值，絕無預算砍150億元之情事。

衛福部政務次長王必勝也於臉書指出，明年健保總額相較於今年，不但沒有砍掉150億，且應還會增加60億以上，預計成長率會從今年3.2%，上升到4%以上。

這些說法，引發醫界群組譁然。筆者想問主管機關，這是「竹篙湊菜刀」胡亂拼湊嗎?

健保總額低推估值，是按「投保人口結構改變對醫療費用之影響率」、「醫療服務成本指數改變率(MCPI)」及「投保人口預估成長率」合併計算成長率，再校正投保人口數值等而得出，依據主計處等單位統計調查數據計算，無須經過健保會協商程序，也就是本次大家爭議的大砍150億元的部分。

高推估值，是「低推估值+協商因素」，其中協商因素係依據健保政策目標（包含健保總額延續性項目或計畫、健保總額中長期政策目標及其相關計畫），並以民眾醫療需求、政策推動對醫療費用之影響為主，衡量民眾付費能力、總體經濟情勢、我國整體醫療保健支出及全民健康保險財務收支情形等所擬。

而「協商因素」是由醫療服務提供者提出執行方案，監控指標與預期成效，並且預估所需增加的醫療費用，經過健保會協商程序，與付費者對等協商，王次長所言的4%以上，就是高推估範圍。

也就是說，低推估值「是維持民眾最基本醫療需求的最低保障」，高推估值則是加值方案。歷年總額核定結果，都無法到達高推估成長率，近兩年因為健保財務不佳，協定結果都少於高推估達1.1%以上，若再細分為醫院、西醫基層、牙醫、中醫總額，單一總額要突破高推估更是不可能。現在低推估要直接砍150億元，然後說高推估將會上看4%以上，這豈是不是健保史上最高明的魔術戲法？

尤其，低推估值的成本指數是落後二年的指標（如：110年的基本工資從23800元調漲為24000元，政府延遲漲價的200元，本來應該在112年MCPI如實反映），但現在政府卻突然說要改成四年平均計算，200元減為給付70元，另外的130元改為大家來協商，看看醫界提出甚麼加值服務，才能湊滿200元，而且也還沒計算110~112這二年間的基本工資調漲2400元的部分，如此讓在疫情期間站在風口浪尖照護病人的醫療人員情何以堪！

筆者再次籲請決策者，必須兌現COVID疫後，政府投資健康、照護民眾的施政承諾。忽視為民眾創造價值的醫療人員、忽視台灣醫療整體發展，最終將無法為民眾的健康創造價值。

（作者為醫師）

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