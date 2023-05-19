近來美日韓及G7在國際間不斷加大反對中國大陸以武力改變兩岸現狀的聲浪，對岸繞台軍機艦威脅不減反增，加上台灣總統選戰即將開打，兩岸更緊張的對立可能已在蘊釀中；但同時，大陸5月的對台工作會議宣示要「逐步恢復擴大兩岸交流」後，19日國台辦宣布即日起恢復台灣旅行社團客赴大陸旅遊，台北市長蔣萬安也獲邀赴上海出席今年的「台北上海雙城論壇」，陸方再度釋出善意。

當前兩岸關係正徘徊在和或戰的關鍵轉折點，不論藍綠白都應審慎辨清目前新趨勢與新挑戰並存的兩岸關係，掌握互惠雙贏的機遇點，才能讓兩岸關係轉危為安。

「台北上海雙城論壇」今年的主題是「新趨勢、新挑戰」，研議後疫情時代城市治理面臨的挑戰。兩岸關係經歷美中角力、疫情和民進黨政府趨獨而對岸強勢反獨的衝擊，不但脫離馬政府時代建立機制性協商的常軌，轉入零對話、零接觸、零合對抗的「三零格局」。美中不斷擴大角力對抗，美國國會不停加碼挺台，解放軍相應不停加碼繞台軍演威嚇，兩岸緊張不斷升溫。

自美國前眾議院議長裴洛西訪台，北京採取「3取消與5暫停」反制後，近來北京對華府國務聊、財長等訪問、軍事熱線等邀約多次「已讀不回」，雖然中共中央外事辦主任王毅與美國白宮國安顧問蘇利文甫結束在維也納的會晤，但北京仍拒絕雙方防長會談，也拒絕元首熱線，美中角力陷入僵持，這是美中台三方關係的新挑戰。

美國雖然全力拉攏盟國勢力在俄烏戰事、貿易和台灣問題上聯合向中國施壓，但不論是新疆問題、民主問題，對中國的打擊效果大不如前，美國打台灣牌的效應也漸失。反觀北京近來展現外交主動出擊，在多次國際機構中攔阻了對中國不利的聲明，對其他國家涉及台灣問題採取強力壓制，堅持美國不改變挑戰兩岸的紅線，兩國高層互動就無法恢復；加上對台灣問題國際化的防範更加嚴肅，北京對台灣問題紅線的防衛和反制更趨尖銳化，這是台灣希望爭取國際空間時新的挑戰。

在兩岸關係上，北京加大軍演威嚇、阻斷美日台可能聯手的軍事協作外，也透過全國政協主席王滬寧接見國民黨訪陸團時表達希望盡早恢復兩岸交流；在對台祭出2455項產品展開貿易壁壘調查，引發台灣各界疑慮後，19日又宣布即日起恢復旅行社經營台灣居民赴大陸團隊遊業務，可說是再度伸出橄欖枝。

陸委會之前不願開放大陸團客來台，還要求對岸要協商，但在大陸主動先開放團客業務後，民進黨政府若不願跟進開放陸客團來台，恐將面臨觀光旅遊業者的反彈，不利選情；而且堅持不改變政策，兩岸就不可能有官方接觸與協商，在北京追求主導兩岸關係下，我方籌碼快速流失，這是很明顯的新趨勢。

在台灣充斥各類關於中國外貿訂單總體下降40%、長三角外貿出現失業潮、大陸對外貿易將斷崖式下降等負面訊息下，4月大陸的貿易順差卻飆到6184.4億人民幣，同比暴漲96.5%；但台灣對大陸進出口貿易總額卻年減26.5%。大陸產業正在重整，汽車、積體電路等機電產品領域銳不可擋，美國對中貿易戰威力大減，台灣卻自失商機，這也是新趨勢。

隨著美國對台軍售與軍事協作加大，美、日在東海、台海，美、菲在南海等和中國的磨擦增大，台灣總統選舉和美國大選也將逐漸展開，台海關係隨時可能受外部事件牽扯，這是新挑戰。

當前兩岸關係危機與轉機並存，如果執政的民進黨一直無法解決兩岸的僵局，那全民2024就該選擇更有能力的新總統，以開創兩岸新局。

（作者為資深媒體人）