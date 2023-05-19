今年520是最後一次在蔡英文總統就職周年時可評價其施政成果的機會。啟思民本基金會最新的施政滿意度民調顯示，蔡政府執政7年下的內政問題全都不及格。即使民調結果不利於民進黨繼續贏得執政權，但這7年裡，無論是在施政或選戰中，沒少讓人民見識到他們顛倒乾坤與是非的能耐，以及勇於推諉卸責的「恥」度。

因此，明年新選出的總統勢將收拾蔡英文就任時聲言改革但卻留下的許多「爛攤子」。尤其，現今兩岸已呈兵凶戰危之勢，新國家元首如何導正兩岸關係的政治定位，更是確保兩岸和平的首要之務。

蔡總統在7年前的就職演說中，曾信誓旦旦地稱「新政府會依據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務」。然而，蔡總統及民進黨政治人物這些年來，不僅面對自己國民都極少說出「中華民國」，並把「中華人民共和國」定位為「唯一的中國」。這種官方灌輸的「洗腦」，又豈是依據中華民國憲法？

筆者在大學課堂上曾問同學「我國的國號是什麼？」，同學們似乎需要思索一下，才敢回答這問題。再問同學「中華民國的簡稱是什麼？」，許多同學很快地就回答是「台灣」。接著，同學們知道中華民國的英文是Republic of China，但問中英文的國號裡都沒有「台灣」及Taiwan，為什麼中華民國的簡稱會是台灣？難道China可以翻譯為「台灣」嗎？這下子他們更疑惑。讓年輕人猶如腦筋接錯線的情形，要拜教科書「亂改」及民進黨執政後的洗腦之功。

《憲法增修條文》的序言指出追求國家統一仍為我國的目標，且《兩岸人民關係條例》第2條也明定大陸地區是中華民國的領土。但相信許多大學生看到這些規定，都會因沒讀過而大感「驚訝」。正因如此，蔡英文才敢更進一步違憲地說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，像是外國人般承認中華民國在國際法上已被「中華人民共和國」所繼承。

馬政府時期因有九二共識的兩岸政治互信基礎，兩岸間外交休兵，承認中華民國的國家有22個。蔡英文執政後雖高喊「讓世界看到台灣」的口號，但愈趨走向實質台獨的結果，邦交國卻只剩下13個。而世界所看到的台灣，卻是地表上最可能發生戰爭的地區。近來政府啟動了一連串的戰備動員措施，還侈言「備戰才能避戰」，馬政府時代為何就不會走到這局面？

台灣農產品輸出大陸逐漸受阻，陸生不來使原已生源不足的私立大學更早面臨退場潮，以及觀光產業不復曾經的榮景等，過去3年固然也多受到疫情的影響，但民進黨竭力「以疫謀獨」確實使台灣的民生雪上加霜。總之，蔡政府以謀獨製造亡國感來轉移內政不修，當是全面執政7年的最佳寫照。人民還要再繼續忍受嗎？

（作者為世新大學兼任副教授）