千呼萬喚始出來！在多方角力博弈和最終馬拉松磋商之後，國民黨2024年總統候選人總算塵埃落定，由新北市長侯友宜代表國民黨出征，角逐2024大位，而此前表態積極、呼聲頗高的鴻海集團創辦人、台灣首富郭台銘則未獲國民黨提名徵召，遺憾出局。

即將於明年1月17日投票的2024總統大選，是決定兩岸關係未來4年走向至關重要選舉，亦被部分關心兩岸局勢的人士認為，將會決定兩岸戰爭與和平選擇的關鍵一役。

由於民進黨候選人賴清德始終堅持台獨立場，拒絕承認九二共識，甚至直言台灣面臨最大的挑戰是來自於中國大陸的武力威脅，若接受九二共識、一個中國原則，等於放棄台灣主權，疾呼台灣要提高自我防衛力量等等。

這一連串極為刺激中國大陸的言論，不僅充分暴露了賴清德這個台獨金孫的本質，同樣也是民進黨政府這7年來，拒絕兩岸同屬一中、堅持台獨路線，從而導致兩岸關係日趨緊張、甚至面臨擦槍走火危險處境的具體表現。

自2016年蔡英文當選總統、民進黨全面執政以來，蔡政府堅持實質台獨的分裂立場，導致兩岸關係持續陷入緊張動盪，這些所作所為，台灣人民皆看在眼裡，倘若明年總統大選，仍由代表民進黨出戰的賴清德當選，可以預見的是，未來兩岸關係和台海局勢必然愈發嚴峻，也許「票投民進黨、青年上戰場」，很有可能成為自我實現的預言。

相比較堅持台獨分裂立場的賴清德，國民黨候選人侯友宜兩岸論述則相對緩和，在近日接受媒體訪問時，明確表示反對台獨，不過，侯友宜亦堅決表示不認同一國兩制，而相對於郭台銘明確表示支持九二共識的立場，侯友宜對於是否支持九二共識則是模稜兩可，並未給出明確的答覆，可以說在兩岸關係的論述上，侯友宜還未能交出一份完整的答卷。

然而，侯友宜的相關論述趨於保守，卻也在意料之中、情理之內，由於兩岸長期分離分治，台灣民眾對於大陸的真實情況缺乏全面深刻的瞭解與認識，加上民進黨政府長期以來「去中國化」的教育，導致大多數台灣民眾缺乏國族身份認同，更加深了兩岸彼此之間的誤解與猜忌，因此在加強兩岸民間交流、去除隔閡、增進兩岸民眾之間相互瞭解與互信方面，兩岸有識之士仍有很多方面需要一起努力。

總之，希冀面對明年總統大選，台灣人民能做出理性經濟選擇，兩岸本就可以和平發展、共融共榮，沒必要惡言以對甚至兵戎相向，充當美國遏制中國大陸崛起的馬前卒，不惜去打代理人戰爭，犧牲兩岸人民的共同利益，幫美國墊背維持霸權地位，台灣人民又能得到什麼實質好處？捫心自問，投下神聖一票之前得想清楚，既為自己身家性命也為後代子孫。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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