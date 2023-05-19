明天就是520了，也是蔡英文執政最後一年，台灣的民眾，這七年大家過得好嗎？試想這七年來，蔡政府只會大內宣，說台灣的經濟有多美好，卻忘了美麗的經濟數據都是泡沫，民眾根本無福消受！老貧與青貧已是台灣根本問題，但蔡政府只會高喊著改革，卻沒有提出改善政策。蔡政府利用階級鬥爭的形式，讓勞方與資方鬥，讓軍公教與勞工階級鬥，讓年輕人與老人鬥，鬥到最後就是全民皆輸的窘境，更把台灣逼入了全所未有絕境當中。

面對後疫情時代，台灣的薪資停滯了，退休年金減半，勞健保費調高了，油電通通大漲了，物價快速通膨了，青年失業率飆升了，藻礁保護問題，核四運轉爭議，台海陷入兵凶戰危，諸多的負面消息，蔡政府無力解決，卻高舉轉型正義與反共反滲透之大旗，整肅言論自由，更是將中天強制關台，如今老年人絕望，青年人失望，忙與茫的無力感，彌漫在台灣整個社會氛圍當中。

在這樣困窘的局勢當中，柯文哲將於明日在淡水宣布競選總統，在藍綠夾殺的困境當下，第三勢力勇敢站出來為人民發聲的時刻到來了。柯P表示馬偕牧師150年前，到淡水創建北台灣第一所西式醫院「滬尾偕醫館」，以實際的行醫行動，化解人民對西方人的仇恨與誤解，最終贏得和解。

這和民眾黨一直倡議要整合在野力量之立場一致，在諸多的議題面向，藍白都是可以相互合作的，畢竟今日的民進黨已走到一黨獨大的境界，而國民黨持續不振，就是造成今日此失衡局面之最大元凶，民眾黨身為第二大在野黨，就要肩負起監督政府與制衡政府之義務。

民進黨長期以來就是習慣以戰養戰，選戰讓民進黨更加壯大，藍白兩黨都必須好好思考，兩黨合作都不一定可以打敗民進黨了，又何況是分裂的局面。而選舉就是選賢舉能！唯有藍白雙方共同洽談合作，所謂的「在野大聯盟」才有成功的機會。

而本黨深信柯P的政治理念，就是台灣未來政治發展新契機，2024就是改變台灣政治文化的關鍵轉捩點。柯P主張，衝突仇恨終會過去，美好善良必會流傳，本次柯P的主軸就是「和諧、和解、和平」。柯P一直跟我們說，一個人走的快，但一群人也走得遠，選舉要贏，就是朋友要多，敵人要少，選舉一定是越打組織越大，團隊成員也應該要更多才對。就讓我們一起努力，讓台北經驗，全台實踐，台灣的政治才有新願景與新希望。（作者為民眾黨中央委員）

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