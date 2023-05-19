大陸商務部4月12日公告稱，將對台灣禁止大陸進口的2445項產品展開貿易壁壘調查，為期半年，特別情況下可延長至2024年1月12日。台灣經濟部回應，願意在不設前提的情況下，與對岸磋商貿易議題，並表示至5月上旬尚未收到大陸有關通知，把球又踢給大陸。而台灣媒體則開始新一輪大陸有意打壓台灣經濟，「困台」、「窮台」的臆測，除了貿易壁壘調查與磋商，大家更關注《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單是否會被取消，對台灣經濟、民生會造成多少衝擊？我以一個在兩岸投資工作多年並曾參與推動ECFA的台商親身經歷，還原一些事實情況，並說明我的看法。

2008年3月台灣總統大選中，民進黨總統後選人謝長廷先生宣稱，若兩岸簽署經貿協議或馬英九先生當選，台灣將會淪為「查埔找無工，查姆嫁沒翁」（男人找不到工作，女人嫁不到老公），民意沸騰，最後馬英九先生、蕭萬長先生仍以765.87萬票勝出，就任後提出承認「九二共識」、在任期間「不統、不獨、不武」的政治主張。兩岸關係也由陳水扁先生時代的「積極管理」變成充分合作，開始研擬與大陸簽署ECFA條款，積極推動通商、通航，並開放大陸民眾來台觀光旅遊。

回憶在兩岸研擬ECFA條款時，台商朋友們曾提出許多建議並積極協助溝通，希望促成大陸釋出最大善意，達成兩岸合作雙贏。我們來自工商各界，明白貿易協定講究平等互惠，能夠像ECFA這樣寬鬆而對台灣全面讓利的條款不僅絕無僅有，而且若非基於當時台海和平、互相尊重的氣氛也絕對爭取不來，因此認為台灣應該積極把握時機。

合約雖有利有弊，但ECFA對台灣而言絕對利大於弊，舉其犖犖大者，在通航方面，台灣航空業的華航、長榮，海運業的長榮、陽明、萬海，若沒有大陸航權如何支持全球營運？而開放大陸觀光客來台對台灣經濟以及各行各業的助益，就算基層民眾也能心領神會。

只可惜當ECFA要簽署時，民進黨表示強烈反對，並以各種方式杯葛，以致立法院議事停擺。當時我和全國台企聯張漢文會長帶領的大陸各地主要台商協會會長一行近20人專程返台拜訪各有關部門，表達台商對ECFA的熱烈期待與支持。其中，行政院院長承諾會全力推動；立法院院長則表明ECFA須經審議，未簽署非其個人原因。國民黨黨團內部意見分歧，無力整合，把決定權推給了民進黨；而民進黨黨團表示不贊成，並以「急事緩辦」的說法拖延處理；只有親民黨黨團仍對ECFA通過表示樂觀。

三天馬不停蹄的拜會，讓我們深深感受到台灣的民主政治就是相互踩絆、牽制，以爭取對自己最大利益，即使「愛台灣」朗朗上口，但台灣民眾的利益卻絕對不及政黨利益重要。還記得行程結束各自要返回工作地的那晚，我們聚在台北福華飯店，大家既失望也無奈，只能自我安慰已經善盡全力，無法扭轉大局。

接下來就看到一場所謂反服貿的「太陽花運動」發動群眾佔領立法院，衝擊中山分局，重創台灣的民主與法治，而某些政黨獲利、某些人藉此躋身政壇，地位穩固之後卻把台灣民眾的利益拋在腦後。至此ECFA並未完成立法程序，只能以早收清單執行。2022年，台灣對大陸出口占外貿總額38.8%，進口貨物來源地為大陸者占20%，根據大陸海關總署統計，僅此一年台灣對大陸的貿易順差即高達1565億美元，台灣官方統計也達1004億美元。多年以後，台灣民眾雖已看清政客嘴臉，明白ECFA對台灣經濟的效益和價值，但因條文缺乏立法保障，存廢仍有變數，錯失的時機一去不回，令人不勝唏噓。

大陸和台灣都是世貿組織（WTO）成員，雙方均應符合「最惠國待遇」與普遍性原則，不得對會員有歧視待遇。台灣對大陸進口的農、工產品採取非關稅貿易障礙、至今尚未開放者合計近2600項，確實不符合最惠國待遇原則，容易引發選擇性歧視的爭議。對此，我有以下幾點看法與建議：

一、 貿易磋商與ECFA本質不同，並無所謂「單方讓利」，不僅現在如此，未來台灣與他國簽訂「自由貿易協議」（FTA）或加入區域性經濟合作協議如RCEP、CPTPP等，也都需遵循雙方公平對等，相互開放市場的原則。在貿易磋商中，台灣不能寄望對方無條件的善意，必須詳細研究條款充分準備，本著公平對等的原則，以智慧爭取己方最大利益。

二、 在磋商結果出爐前，台灣有關部門即應預先審視對相關產業的可能衝擊，檢討執行多年而效果不彰的分散生產基地、全球布局、升級轉型、健全國內投資環境、參與區域經濟整合等經濟政策，輔導企業積極提高競爭力，不能拿口號自欺欺人或推諉塞責，損及產業生存。

三、 ECFA合約的前提是兩岸雙方認同「同屬一個中國」，這是馬英九先生執政時的承諾與兩岸政策，才會有ECFA、通商、通航、大陸觀光客及其他23項協議等。2016年民進黨執政後，蔡英文女士提出兩岸互不隸屬，反對兩岸同屬一個中國，已改變雙方談判基礎，我們對ECFA早收條款外的貨物貿易及服務貿易不應抱有過度期望。而就ECFA早收清單，若真如民進黨所說，大陸有統戰嫌疑且對台灣影響不大，執政當局可以研究依ECFA協議文本第16條終止合約，終止通知發出30日內開始協商，未達成一致180天後協議即告失效。而若真正看重ECFA早收清單的效益，台灣就應該釋出善意，甄選合適項目適當開放回應，絕不是像如今這樣連對台灣產業影響輕微的蘋果、麻辣花生、螺螄粉都禁止進口，既落人口實也沒有任何實質意義。

從目前兩岸關係緊繃來看，台灣未來恐怕很難再享有政經分離、單方讓利的優遇，有關部門應該做好萬全準備，盡早提出有效方案輔導受衝擊的企業及農、漁民強化競爭體質，以免貽誤商機，錯失未來。（作者為台企聯榮譽會長）

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