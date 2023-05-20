美國企業研究所（AEI）高級研究員布蘭茲（Hal Brands）與塔夫茲大學（Tufts University）副教授貝克利（Michael Beckley）主張，中國的軍事實力已經攀上巔峰。

不過《經濟學人》認為，即便中國確實面臨各種嚴峻挑戰（包括人口老化、地方政府債務失控、美國更嚴防解放軍繼續獲得西方先進科技），仍有大量證據表明，解放軍的實力仍遠未達到巔峰。

以國防預算為例，中國在2023年已達2240億美元，是美國軍費的4分之1。如果中國經濟維持目前的水準，雖然到了2030年中國的軍費開支還是趕不上美國，但兩國的差距將大幅縮小。

雖然中國海軍擁有許多優勢，不過《經濟學人》認為，中國仍有一項數10年內恐怕也難與美國匹敵的劣勢：經驗。

每個關注中國國防問題的人都不免疑問：到底解放軍實力到頂了嗎？如果把重點糾結在現有的武器系統，例如比較雙方戰艦幾艘、戰機幾架、坦克幾輛、導彈多少枚等等，那就會搞錯了重點；事實上，我們應該觀察整個中國大陸的戰爭潛力，才能判斷未來的解放軍。

經驗不會是美軍的優勢

自1979年中越戰爭以來，解放軍就沒有再打過任何一場戰爭，而且那場40多年前的衝突主要還是陸戰。現在儘管解放軍擁有航母，但解放軍並沒有航母作戰的經驗、也沒有完整的偵潛與反潛的潛艦操作藝術。

相比之下，美軍數10年來在戰場上不斷精進戰技戰法。從戰鬥經驗的觀點來看，美軍要比解放軍強，解放軍缺乏足夠的戰鬥經驗，日後與美軍交火戰敗的概率較大。

即使解放軍缺乏和美軍作戰的經驗，這是事實，但是自韓戰以來，美軍也缺少和解放軍作戰的經驗，變成了缺乏戰鬥經驗的一方對抗缺乏戰鬥經驗的另一方。如果美中兩軍交戰，最終誰能勝出？除了戰鬥經驗，我們更不能忽略戰鬥意志。

韓戰後美軍所參與的戰爭，絕大多數都是與弱國的戰爭，弱國當然不會制勝。以多年打弱國的戰鬥經驗來對付一個體量相當的對手像是中國，美軍還能制勝嗎？因此我們必須說，戰鬥經驗固然很重要，但不是絕對的制勝因素，事實上，戰鬥經驗可以從實戰中獲得，也就是邊打邊學習，如果戰鬥進程夠長的話。

當戰鬥打響，缺乏戰鬥經驗最大的缺陷，就是在戰爭開始時吃虧，就像突擊戰一樣，一旦對手無法一口氣達到戰爭勝利的頂點例如閃擊戰，戰爭就會陷入僵持，最終還是得靠綜合國力強弱決定。美國綜合國力強過中國嗎？這是個極大的問號！

被服務業灌水的GDP

美國服務業在GDP的比重超過了80%，主要包括了金融、醫療、批發零售、交通運輸、資訊服務、軟體、房地產、住宿餐飲、商務服務、文化娛樂等等。工業產值居次，農業最低。

嚴格講，農業和服務業根本無法幫助美軍造軍艦、造飛機、造坦克，農業充其量只能為美軍部隊吃吃喝喝提供保障，最主要的是看工業生產能力。我們常說俄羅斯盧布是硬通貨，因為盧布代表著糧食和能源，西方國家整不垮俄羅斯，就是因為盧布控制著糧食和能源。美元再怎麼厲害，也印不出小麥和能源吧？！

當然，美元也是硬通貨，美元代表著科技與軍力，這就是美元的擔保和信用，所以美軍擁有世界頂尖的軍事科技和戰力一流的軍隊。但是話說回來，面對工業產值早在2011年就超過美國的中國而言，美軍維持優勢地位將會慢慢的被中國蠶食。

這就是GDP的弔詭。光看美國巨大的GDP會被嚇死，但是真正能夠造軍艦、造飛機、造坦克的部分，還得是工業生產能力。沒有人認為在和平時期，美國就能像在二戰時期一樣動員所有的美國人到軍工廠，但是中國的龐大人口卻足以支援解放軍所需武器系統。

2019年，中國是全球工業產值最高的國家，相當於美國、德國以及日本的總和。只要中國工業持續成長，那麼中國造軍艦、造飛機、造坦克的速度就不會慢；若問解放軍戰力是否已經到頂，簡直就是個「大哉問」！

至今美國仍是全球高端製造強國，主要領域集中在高端製造例如化工、航空太空、半導體、資訊和 軍工等領域。在軍工領域，問題是缺少熟練工，也缺乏大規模製造的「低端產品」，幾乎全部仰賴進口。更糟糕的是，連高層戰略規劃者也弄不清楚未來的方向。

例如出廠不過10年多的瀕海戰鬥艦即將退役、科幻的朱瓦特級驅逐艦無用論，就是太一廂情願的結果，完全沒有考慮到解放軍的發展。誰還能相信這種海軍在面對解放軍海軍時還能打勝仗？不止如此，號稱經驗豐富的美國海軍，其最先進的福特號在面對無論是艦載機數量、排水量、動力、彈射方式等等都低了一個檔次的山東號，表現又如何？

戰鬥意志才是硬道理

山東號從2023年3月18日開始在南海訓練，之後逕赴西太平洋巡邏，接著長途奔襲到關島外海400公里附近，然後再回到鵝鑾鼻東南約120海里，連續40天左右沒有靠港。山東號僅僅是1艘常規動力航母，其戰力令人吃驚。

其中最值得關注的是，山東號起降艦載機的頻率，比起美軍最先進的福特號不遑多讓。根據大陸媒體報導，在17天當中，山東艦共出動了610多架次，平均每天出動36架次。而2022年福特級航母的首次作戰部署中，52天內出動了1250架次，平均每天僅出動24架次，其出動效率還不如山東艦航母。

而就在山東艦最近的7天時間裡，也進行了180架次的殲-15起降以及100架次的直升機起降，共計280架次，平均出動架次達到了每天40架，完全碾壓福特號。

這種類比可能不是很正確，畢竟福特號本身就有很大的問題，特別是在新技術方面，例如電磁彈射。福特號電磁彈射問題已經不是一兩天的事情了，看起來至今尚未得到解決，以至於福特號由於起降數據遲遲不達標，無法獨挑大樑。

總的來講，電磁彈射的效率當然比滑躍起飛為高，否則福建號也不會配備電磁彈射。但問題是美國工業生產體系發生了問題，許多技術沒有按部就班腳踏實地的進展，以為許多問題可以邊做邊改。也許是過去仗打多了，而且面對的都是弱小國家，技術問題的確不是問題。

如今面對山東號非凡的起降頻率，1艘7萬噸的航母不弱於超過10萬噸的福特號，事到如今，難道我們還能說美軍的航母經驗遠比中國豐富？

福特號除了技術因素不過關，更大因素可能是戰鬥意志不強烈，而山東號的作戰意志卻很強烈。我們相信，山東號平均每天36架次的起降已經到了極限，要求更多的起降次數應該是不可能；但是成軍不久的山東號卻能把戰力發揮到極致，不止是硬體因素，更多的是山東號的戰鬥意志。

雖然福特號演練時並未滿載艦載機，也許這是福特號表現遜於山東號的原因。問題是，難道福特號不能以現有的艦載機演練在單位時間內最大的起降次數？我們相信，福特號的數字絕對優於山東號。

為何不如此做？原因很多，可能包括安全因素、作業程序等等，我們認為，最大因素可能是福特號戰鬥意志不夠強烈，以至於無法在競爭環境中爭取最大戰力。如果在真實戰場，戰鬥意志可能就是勝敗的主宰因素了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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