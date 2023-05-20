疫情已經過去了嗎？不知你最近身邊有無親朋好友正備受確診之苦？近期網路上很多人討論，明顯感受到5月以來確診人數大增。65歲以上長者都在問，為何確診就醫，醫生都未按規定給予口服抗病毒藥物，都告訴年長病患先吃感冒藥因應？這樣給藥習慣跟過去相比明顯大不同，如此節省給藥，暴露了抗病毒藥物備藥不足。

衛福部是否又再度上演「落後部署」？民眾對之前防疫物資匱乏惡夢未忘，還要再次忍受這樣低級錯誤的發生。難道蔡政府只會忙選舉超前部署，不知防疫苦民所苦？

儘管疾管署副署長羅一鈞曾提醒，Omicron疫情正式進入第4波流行，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，呼籲長者等併發症高風險族群接種疫苗與及早用藥。

談到用藥，近期周遭年長親友族群都提到，確診就醫未能拿到抗病毒藥物的問題，只能依賴醫生所開的感冒藥，大大增加進入中重症的風險。甚至有人在家反覆發燒，導致血氧降低身體扛不住，才由家人送往醫院掛急診搶救，結果一到醫院，發現急診室擠滿等病床的病患。最大疑問是，很多長者等併發症高風險族群確診時，醫生為何不開抗病毒藥物？為何不超前防範？

由於醫生只開感冒藥的奇怪邏輯，讓一堆長者必須面臨巨大風險，導致家中年長者一旦確診，恐讓所有親人都必須面臨疲於奔命往返醫院，甚至連請看護也出現供不應求現象。難怪民眾嚴重質疑衛福部還在睡，為何醫生給藥會如此令人不安心？

有公衛背景的陳建仁院長最先主張「冠狀病毒流感化」，不知院長確診當下是否有服抗病毒藥物來超前防範？若你有別人沒有，那真的是同島根本不同命。面對目前新冠病毒再次來勢洶洶席捲而來，一堆重複確診人群風險加劇，不知道衛福部如何有效守護民眾健康？

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